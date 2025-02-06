Anatomie der Kryptominer: Kryptomining von innen betrachtet

Kryptominer oder Kryptojacker sind eine Form der Malware, die die Ressourcen des Opfers für Profitzwecke ausnutzt, indem sie Kryptowährung „schürft“. Im Gegensatz zur üblichen Verwendung von Kryptowährung durch Angreifer als eine Zahlungsmethode nutzen Kryptominer die Basis der Kryptowährung, den Blockchain-Mining-Vorgang, um finanziellen Gewinn zu generieren.

Kryptowährung wurde ursprünglich als grenzenlose, dezentrale Methode entwickelt, um Geld zu transferieren und sich von traditionellen Banksystemen unabhängig zu machen. Seit dem Aufkommen von Bitcoin wurden viele andere Kryptocoins und kryptobasierte Token entwickelt. Jedes Token basiert auf einem Thema oder einer Reihe von Funktionen, die es von anderen unterscheiden. So zielt Monero auf maximalen Datenschutz ab und verhindert die Verfolgung von Transaktionen bei gleichzeitiger Gewährleistung der Integrität, während Meme-Coins wie Dogecoin einen eher emotionalen als praktischen Wert haben.

Für Cyberkriminelle, die Gewinne erzielen und dabei ihre Anonymität schützen wollen, bieten Kryptowährungen eine lukrative Option, ihre Kryptogelder mit minimalem Risiko der Identifizierung durch Strafverfolgungsbehörden zu nutzen. Der direkteste Weg, finanzielle Gewinne zu erzielen, ohne dabei identifiziert zu werden, ist das Mining datenschutzorientierter Kryptowährungen. Sie verschaffen den Angreifern sofortigen Gewinn, ohne dem Opfer ihre Identität zu enthüllen (auch Transaktionen, die diesen Gewinn nutzen, bleiben verdeckt).

In dieser dreiteiligen Blog-Serie tauchen wir tief in die Welt der Kryptowährungen und Kryptominer ein. Dieser erste Beitrag befasst sich mit den Grundlagen von Kryptowährungen, einschließlich der Funktionsweise von Blockchain-Technologie und Mining im Allgemeinen. Er zeigt auch, welcher Denkweise Angreifer folgen, wenn sie Coins wählen, die für das Mining geeignet sind und bestimmte Anforderungen an Datenschutz und Effizienz erfüllen.

Teil zwei dieser Serie befasst sich mit Kryptomining, insbesondere mit den schädlichen Cryptomining-Programmen, die wir entdeckt haben. Wir werfen einen Blick auf einige Statistiken zu diesen Programmen, ihre Gewinne sowie ihre Funktionsweise und darauf, wie sie ihre Opfer infizieren. Der dritte und letzte Beitrag dieser Serie behandelt Abwehrtechniken – wie wir Kryptomining-Programme erkennen, ihre Auswirkungen eindämmen und Angriffe vereiteln können, damit Angreifer daraus keinen Gewinn erzielen.