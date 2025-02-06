Anatomia dei cryptominer: i componenti interni del cryptomining

I cryptominer o cryptojacker sono un tipo di malware che sfrutta le risorse della vittima per trarre profitto eseguendo il mining delle criptovalute. A differenza del consueto utilizzo delle criptovalute da parte dei criminali come metodo di pagamento, i cryptominer utilizzano il loro elemento base, ossia l'operazione di mining della blockchain, per generare profitti.

Le criptovalute sono state originariamente concepite come metodo di trasferimento di denaro illimitato e decentralizzato in contrapposizione ai sistemi bancari tradizionali. Fin dalla prima apparizione dei bitcoin, sono state create molte altre criptomonete e token basati sulle criptovalute. Ogni token si basa su un tema o una serie di funzioni che lo distingue dagli altri token. Ad esempio, la valuta Monero mira a raggiungere una privacy totale e a prevenire il tracciamento delle transazioni, garantendo, al contempo, l'integrità, mentre le monete meme come Dogecoin sono più sentimentali che pratiche.

Poiché i criminali cercano di trarre profitto dalle loro attività rimanendo anonimi, le criptovalute rappresentano un'opzione redditizia tramite cui possono usare i loro criptofondi con il minimo rischio di venire identificati dalle forze dell'ordine. Il modo più diretto per conseguire guadagni finanziari senza essere identificati è eseguire il mining delle criptovalute orientate alla privacy, che consentono ai criminali di ottenere un profitto immediato senza rivelarsi alle vittime (nascondendo anche le eventuali transazioni che utilizzano questo profitto).

In questa serie di blog in tre parti, esamineremo in dettaglio il mondo delle criptovalute e dei cryptominer. Il primo post (il presente documento) tratta degli elementi fondamentali delle criptovalute, tra cui il funzionamento generale della tecnologia delle blockchain e del mining, oltre a descrivere perché i criminali scelgono una valuta da sottoporre a mining in grado di soddisfare i loro requisiti di privacy ed efficienza.

La seconda parte di questa serie tratta dei cryptominer, soprattutto quelli dannosi che abbiamo scoperto. Esamineremo alcuni dati relativi ai cryptominer, i loro profitti e il modo con cui operano e infettano le loro vittime. Il terzo e ultimo post della serie tratta delle tecniche di difesa con cui possiamo rilevare i cryptominer, mitigare il loro impatto e combatterli per impedire agli attacchi di generare profitti.