Los programas de criptominería o criptojackers son un tipo de malware que explota los recursos de la víctima para obtener beneficios mediante la minería de criptomonedas. A diferencia del uso habitual de la criptomoneda por parte de los atacantes como método de pago, los programas de criptominería utilizan la base fundamental de la criptomoneda, que es la operación de minería de blockchain, para generar ganancias financieras.

La criptomoneda se diseñó originalmente como una forma descentralizada y sin fronteras de transferir dinero y separarse de los sistemas bancarios tradicionales. Desde la primera aparición del bitcoin, se han creado muchas otras criptomonedas y tokens basados en criptomonedas. Cada token se basa en un tema o conjunto de características que lo distingue de otros. Por ejemplo, el objetivo de la moneda Monero es lograr una privacidad total y evitar el seguimiento de las transacciones al tiempo que se garantiza la integridad, mientras que las monedas meme como Dogecoin tienen un fin más sentimental que práctico.

Dado que los atacantes tratan de obtener beneficios y garantizar su anonimato, las criptomonedas son una opción lucrativa: les permiten utilizar sus fondos de criptomoneda con un riesgo mínimo de identificación por parte de los cuerpos de seguridad. La forma más directa de obtener beneficios financieros sin identificación es mediante la minería de criptomonedas orientadas a la privacidad, que proporcionan a los atacantes beneficios inmediatos sin revelarse a la víctima (y también enmascaran cualquier transacción que realicen con esos beneficios).

En esta serie de blogs de tres partes, profundizaremos en el mundo de las criptomonedas y los programas de criptominería. La primera publicación (esta) trata sobre los fundamentos de las criptomonedas, incluido el funcionamiento de la tecnología de blockchain y la minería en general. También analizamos los razonamientos del atacante para elegir una moneda explotable que cumpla sus requisitos de privacidad y eficiencia.

La segunda parte de esta serie aborda los criptomineros, específicamente los maliciosos que hemos detectado. Analizaremos algunas estadísticas sobre criptomineros, sus ganancias y cómo operan e infectan a sus víctimas. The third and final post in the series aborda las técnicas de defensa: cómo podemos detectar los criptomineros, mitigar su impacto y combatir las amenazas para evitar que los ataques generen beneficio alguno.