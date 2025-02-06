Os criptomineradores, ou criptojackers, são um tipo de malware que explora os recursos da vítima para obter lucro por meio da mineração da criptomoeda. Em contraste com o uso habitual da criptomoeda por invasores como método de pagamento, os criptomineradores usam a base fundamental da criptomoeda, que é a operação de mineração de blockchain, para gerar ganhos financeiros.

A criptomoeda foi originalmente projetada como uma forma descentralizada e sem fronteiras de transferir dinheiro e se desvincular dos sistemas bancários tradicionais. Desde a primeira aparição do bitcoin, muitas outras criptomoedas e tokens baseados em criptografia foram criados. Cada token é baseado em um tema ou conjunto de recursos que o distingue dos demais. Por exemplo, a moeda Monero visa à privacidade total e impede o rastreamento de transações, garantindo a integridade, enquanto as moedas meme, como a Dogecoin, são mais sentimentais do que práticas.

Como os invasores buscam lucrar e, ao mesmo tempo, garantir seu anonimato, as criptomoedas são uma opção lucrativa, pois permitem que os agentes de ameaças usem seus fundos de criptomoedas com risco mínimo de identificação pelas autoridades policiais. A maneira mais direta de obter ganhos financeiros sem identificação é minerar criptomoedas voltadas para a privacidade, o que dá aos atacantes lucro imediato sem se revelarem à vítima (e também mascara qualquer transação que use esse lucro).

Nesta série de três partes de publicações do blog, vamos nos aprofundar no mundo das criptomoedas e dos criptomineradores. A primeira publicação (esta) trata dos fundamentos da criptomoeda, incluindo como a tecnologia blockchain e a mineração funcionam em geral. Ela também aborda a mentalidade do invasor de escolher uma moeda minerável que atenda aos seus requisitos de privacidade e eficiência.

A segunda parte desta série aborda os criptomineradores, especificamente os mal-intencionados que encontramos. Examinaremos algumas estatísticas de criptomineradores, seus lucros e como eles operam e infectam suas vítimas. A terceira e última publicação da série aborda técnicas de defesa, como podemos detectar criptomineradores, atenuar seu impacto e contra atacar para evitar que os ataques gerem lucro.