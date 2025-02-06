クリプトマイナーに関する分析：クリプトマイニングの内幕

クリプトマイナー（クリプトジャッカー）は、暗号資産（仮想通貨）のマイニングによって利益を得るために被害者のリソースを悪用するマルウェアの一種です。攻撃者が通常の支払い方法として暗号資産を使用するのとは異なり、クリプトマイナーは暗号資産の基礎的基盤であるブロックチェーンマイニング作業を利用して、金銭的利益を生み出します。

暗号資産はもともと、資金を移動し、従来の銀行システムから分離するためのボーダレスな分散型の手段として設計されました。ビットコインの登場以来、他の多くの暗号資産や暗号ベースのトークンが作成されています。どのトークンも、あるテーマや一連の機能に基づいており、それによって他のトークンと区別されます。たとえば、Moneroコインは完全なプライバシーを目的としており、トランザクションの追跡を防止しながら完全性を確保します。Dogecoinのようなミームコインは、実用的なものというより感情的なものです。

攻撃者は匿名性を確保しながら利益を得ようとするため、暗号資産は利益の出やすい選択肢であり、脅威アクターは法執行機関に特定されるリスクを最小限に抑えながら暗号資産ファンドを使用できます。身元を特定されずに金銭的利益を得る最も直接的な方法は、プライバシー重視の暗号資産をマイニングすることです。これにより、攻撃者は被害者に自分をさらけ出すことなく即座に利益を得ることができます（また、その利益を利用したトランザクションを隠すこともできます）。

この3部構成のブログシリーズでは、暗号資産とクリプトマイナーの世界について詳しく見ていきます。この最初の記事では、ブロックチェーンテクノロジーやマイニングの一般的な仕組みなど、暗号資産の基礎について説明します。また、プライバシーと効率性の要件を満たすマイニング可能なコインを選択するという攻撃者の考え方についても取り上げます。

このシリーズの第2部では、クリプトマイナー（特にAkamaiが発見した悪性のクリプトマイナー）について取り上げます。クリプトマイナーに関する統計データ、クリプトマイナーの利益、仕組み、被害者への影響を検討します。 シリーズ最後の第3部では、防御技術について取り上げます。クリプトマイナーを検知して、その影響を緩和し、抵抗して攻撃による利益創出を防止する方法について説明します。