Identificazione dell'automazione agentica con la telemetria comportamentale

Per anni, la sicurezza web si è basata su un modello di rilevamento dei bot binario: una richiesta proviene dall'uomo o da un bot. I bot rientrano in due categorie: si tratta di crawler semplici e poco sofisticati che non fanno alcun tentativo di apparire simili all'uomo oppure si tratta di strumenti sofisticati che generano movimenti sintetici del mouse, variano i loro tempi e fanno tutto ciò che è in loro potere per imitare il comportamento umano.

Gli agenti in modalità di automazione non rientrano in queste categorie di bot perché non cercano di ingannare nessuno, ma semplicemente non funzionano imitando il comportamento umano. Quando un agente visita una pagina web, va direttamente al suo obiettivo,

non sposta il cursore in modo rigido durante la lettura del testo,

non muove il mouse prima di fare clic,

non scorre il testo per consultarlo,

ma, invece, fa clic con precisione, digita in modo efficiente e procede verso il suo obiettivo.

Pertanto, il suo comportamento risulta non frequente, meccanico ed economico. Ecco perché gli strumenti esistenti trovano difficoltà nel rilevarlo perché non sono stati progettati a questo scopo.