Erkennung agentischer Automatisierung mit Verhaltenstelemetrie

Eine neue Art von Besucher nutzt Ihre Website – und diese Besucher bewegen den Mauszeiger nicht so, wie Sie es erwarten. Im vergangenen Jahr hat sich eine Kategorie von KI-Tools entwickelt, die nicht nur Fragen beantwortet: Sie steuern Ihren Browser und erledigen Aufgaben.

Tools wie Perplexity Comet, OpenAI Atlas und die Claude-Erweiterung für Chrome erhalten einen Prompt in natürlicher Sprache (z. B. „Finde einen Flug nach Berlin für weniger als 200 Euro und buche ihn“) und können dann autonom das Internet nutzen, um die Aufgabe abzuschließen. Es gibt also keine manuelle Mausbedienung und keine Menschen, die die Seite lesen – nur einen KI-Agenten, der sich im Namen eines Menschen durch Ihre Website klickt und Informationen eintippt.

Diese Automatisierung wird auch als „Browser steuern“-Modus bezeichnet und generiert eine Kategorie von Webtraffic, bei der es sich weder um klassischen Bot- noch um menschlichen Datenverkehr handelt. Wir bei Akamai wollten verstehen, wie dieser Traffic auf Telemetrieebene aussieht und ob wir ihn identifizieren können.

Die Arbeit, die in diesem Blogbeitrag – Teil 1 einer zweiteiligen Serie – beschrieben wird, ist ein Proof of Concept (PoC) zu Forschungszwecken. Wir beabsichtigen, ihn in Zukunft zu einer leistungsstarken, produktionsfähigen Funktion weiterzuentwickeln.

Hinweis: OpenAI hat nach Abschluss unserer Forschung die Einstellung von Atlas angekündigt. Trotz dieser Änderung bietet unsere Studie wertvolle Einblicke dazu, wie KI‑Agenten Browser steuern und darin navigieren können.