Identificar la automatización agéntica con telemetría del comportamiento

Un nuevo tipo de visitante está navegando por su sitio web, y no mueve el ratón de la forma esperada. Durante el último año, ha surgido una categoría de herramientas de IA que no solo responde a las preguntas: toma el control de su navegador y actúa.

Herramientas como Perplexity Comet, OpenAI Atlas y Claude Chrome Extension que reciben un prompt en lenguaje natural (como "Encuentra un vuelo a Boston por menos de 300 $ y reserva"). puede navegar por la web abierta de forma autónoma para completar la tarea. No hay manos humanas en el ratón, ni ninguna persona que lea la página; solo un agente de IA, haciendo clic y abriéndose camino a través de su sitio en nombre de una persona.

Esta automatización también se conoce como modo de “control del navegador” y genera una categoría de tráfico web que no es ni tráfico de bots tradicional ni tráfico humano. En Akamai, queríamos comprender cómo es este tráfico a nivel de telemetría y si podíamos identificarlo.

El trabajo descrito en esta entrada de blog, la primera parte de una serie de dos, es un esfuerzo de investigación de prueba de concepto (PoC); pretendemos convertirlo en una capacidad más sólida y lista para la producción en el futuro.

Tenga en cuenta lo siguiente: OpenAI anunció la suspensión de Atlas después de completar nuestra investigación. A pesar de este cambio, nuestra investigación proporciona información valiosa sobre cómo los agentes de IA pueden moverse por los navegadores y controlarlos.