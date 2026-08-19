Identifier l'automatisation agentique grâce à la télémétrie comportementale

Un nouveau type de visiteur navigue désormais sur votre site Web, et il ne déplace pas sa souris comme vous pourriez l'imaginer. Au cours de l'année écoulée, une nouvelle catégorie d'outils d'IA a fait son apparition. Ces outils ne se contentent plus de répondre à des questions : ils prennent le contrôle du navigateur et agissent au nom d'un utilisateur.

Des outils comme Perplexity Comet, OpenAI Atlas ou l'extension Claude pour Chrome reçoivent une instruction formulée en langage naturel, par exemple : « Trouve-moi un vol pour Boston à moins de 300 dollars et réserve-le ». Ils peuvent ensuite naviguer en toute autonomie sur le Web afin d'accomplir la tâche demandée. Aucune main humaine ne manipule la souris et personne ne consulte réellement la page. Seul un agent d'IA parcourt votre site, clique et saisit des informations pour le compte d'un utilisateur.

Ce mode d'automatisation, également appelé « mode de contrôle du navigateur », génère une catégorie de trafic Web qui ne correspond ni à l'humain, ni aux bots traditionnels. Chez Akamai, nous voulions comprendre à quoi ressemblait ce trafic au niveau de la télémétrie, et savoir s'il était possible de l'identifier.

Les travaux présentés dans ce premier article d'une série en deux volets constituent une preuve de concept (PoC). À terme, nous prévoyons de les faire évoluer vers une solution plus robuste et adaptée à un déploiement en production.

Remarque : OpenAI a annoncé l'abandon d'Atlas après l'achèvement de nos recherches. Malgré cette évolution, ces travaux apportent des enseignements précieux sur la manière dont les agents d'IA peuvent prendre le contrôle d'un navigateur et interagir de façon autonome avec les sites Web.