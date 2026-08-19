Identificando a automação proativa por meio da telemetria comportamental

Um novo tipo de visitante está navegando no seu site, e ele não move o mouse da forma que você esperaria. No último ano, surgiu uma nova categoria de ferramentas de inteligência artificial que vai além de simplesmente responder a perguntas: Ela assume o controle do seu navegador e passa a agir.

Ferramentas como Perplexity Comet, OpenAI Atlas e a extensão do Claude para o Chrome permitem que você faça solicitações em linguagem natural, como "Encontre um voo para Boston por menos de 300 dólares e faça a reserva". Em seguida, ele pode navegar pela internet de forma autônoma para concluir a tarefa. Não há mãos humanas no mouse nem alguém lendo a página – apenas um agente de inteligência artificial, que navega pelo seu site clicando e digitando como se fosse uma pessoa.

Essa automação também é conhecida como modo "navegador de controle" e gera um tipo de tráfego na web que não se enquadra nem como tráfego de bots tradicional nem como tráfego humano. Na Akamai, queríamos entender como esse tráfego se apresenta em termos de telemetria e se seria possível identificá-lo.

O trabalho descrito neste artigo do blog — a primeira parte de uma série de duas — é um projeto de pesquisa de prova de conceito (PoC), e nossa intenção é transformá-lo, no futuro, em uma solução mais robusta e pronta para uso em produção.

Observação: A OpenAI anunciou o fim do projeto Atlas após a conclusão da nossa pesquisa. Apesar dessa mudança, nossa pesquisa oferece insights valiosos sobre como os agentes de IA podem controlar e navegar em navegadores.