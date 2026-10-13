Alpha Networks는 2008년부터 모듈형 TV 소프트웨어, SaaS, PaaS 비디오 플랫폼 분야를 선도해 왔습니다. Canal+, Orange, Telecentro 등 대기업의 콘텐츠 수익화 전략을 지원하는 Alpha Networks는 미디어 기업과 네트워크 사업자들이 유료 TV 서비스를 출시하고 관리하는 데 필요한 제품과 서비스를 제공합니다. Alpha Networks는 프리미엄 엔드 투 엔드 비디오 배포 서비스 제품군을 강화하려는 과정에서 Akamai, Bitmovin과 완벽한 파트너십을 맺었습니다.
“Akamai와 Bitmovin이 비디오 생태계에서 저희와 함께 혁신할 준비가 되어 있었다는 점이 마음에 들었습니다. 다른 벤더사에서는 볼 수 없던 모습이었기 때문입니다.”— 다비드 르 단텍 Alpha Networks CTO
구독자와 콘텐츠를 연결
대규모 비디오 스트리밍 실현
100여 곳의 글로벌 고객을 보유한 Alpha Networks는 혁신을 주도하고 차세대 TV 경험을 구현하는 데 자부심을 가지고 있습니다. 많은 고객이 라이브 스트리밍에 뛰어들었기에 최고급 스트리밍 솔루션이 필요해졌으나, Alpha Network의 기존 공급업체는 혁신을 추진하기에는 너무 경직되었고, 많은 비용도 요구했으며, 지나치게 소극적인 태도를 보였습니다.
기욤 드베조(Guillaume Devezeaux) CEO는 "비전을 공유하고 세계적인 규모로 확장할 수 있는 파트너가 필요했습니다."라고 설명했습니다. 다비드 르 단텍(David Le Dantec) CTO는 "저희의 강점을 최대한 활용하고 그에 맞는 파트너를 찾고 싶었습니다."라고 덧붙였습니다.
Akamai와 Bitmovin, 드림팀 결성
Alpha Networks는 저지연 비디오 네트워크를 보유한 Akamai와 라이브 트랜스코딩에 관한 전문 지식을 갖춘 Bitmovin이라는 완벽한 파트너를 찾았습니다. 클라우드 컴퓨팅, 보안, 콘텐츠 전송을 위한 가장 분산된 플랫폼인 Akamai Cloud는 시청자와 더 가까운 곳에서 비디오를 처리해 지연 시간을 줄이고 미디어 스트리밍 경험을 개선합니다. Akamai Cloud에서 실행되는 Bitmovin Live Encoder는 기업이 비디오 품질 저하 없이 총 스트리밍 비용을 크게 절감하도록 지원합니다.
드베조는 만족한 모습을 감추지 못하며 “Akamai와 Bitmovin의 제품은 성숙하고 유연하며 미래 지향적입니다. 덕분에 수월하게 혁신을 이어가고 있습니다."라고 말했습니다.
원활한 통합과 간편한 배포
Alpha Networks는 간단한 API를 통해 Bitmovin과 Akamai를 기존 플랫폼에 통합해 프리미엄 비디오 서비스를 한층 더 강화하고 품질 그리고 완전한 비전 실현을 위한 역량을 끌어올렸습니다. 이전 공급업체로부터의 전환 과정은 매끄러웠으며, 고객이 시청하는 비디오 품질도 저해되지 않았습니다. 드베조는 "확장성과 비디오 품질에 대한 확신을 가지고 전 세계에 출시할 수 있었습니다."라고 말했습니다.
“저희는 프리미엄 서비스를 시장에 출시한다는 비전을 공유했고, Akamai와 Bitmovin은 저희의 소프트웨어 스택에 완벽하게 통합할 수 있는 획기적인 기능을 제공했습니다.”— 기욤 드베조 Alpha Networks CEO
큰 성공과 대규모 절감 효과
Alpha Networks는 Akamai Connected Cloud에서 실행되는 Bitmovin Live Encoder를 도입한 이후로 솔루션 비용을 55% 절감하고 마진을 35% 높였습니다. 르 단텍은 “게다가 모든 시장의 요구사항을 충족할 수 있는 무한한 확장성을 얻었습니다.”라고 말했습니다. 프랑스 배구 리그(LNV) 등의 고객은 PaaS 솔루션인 Gecko와 SaaS 솔루션인 Bee에서 라이브 이벤트 기능을 활용하는 이점을 누리고 있습니다.
성공적인 파트너십을 기념하다
새로운 프론트엔드 애플리케이션인 DeltaUX는 AV에 관한 전문 지식 없이도 라이브 이벤트를 진행할 수 있는 프리미엄 사용자 경험을 제공합니다. Alpha Networks는 이를 인정받아 업계에서 여러 차례 수상 유력 후보에 올랐습니다. 르 단텍은 “Akamai와 Bitmovin 덕분에 전 세계 어디서든 이 솔루션을 출시하고 모든 시장에 손쉽게 적용할 수 있습니다.”라고 말했습니다.
요약하면, 드베조는 이렇게 표현했습니다. “팀 전체가 완전하게 합의하는 것은 드문 일이지만, Akamai와 Bitmovin은 모든 요건을 충족합니다. 성장에 따른 지불 모델(pay-as-you-grow)을 사용해 세계적인 규모로 확장하려는 모든 기업에게 이 파트너십은 타의 추종을 불허합니다.”
Alpha Networks 소개
Alpha Networks는 대표적인 모듈형 TV 소프트웨어, SaaS 및 PaaS 비디오 플랫폼 공급업체입니다. 지난 15년 동안 전 세계 네트워크 운영 기업과 미디어 기업의 다양한 요구사항에 부응해 콘텐츠 전략 구축 및 유료 TV 서비스 출시에 적합한 제품과 서비스를 제공해 왔습니다. 전 세계 100여 개의 고객사를 보유한 Alpha Networks는 beIN Media Group, Orange, Altice, Econet Group, Digital Virgo, Bouygues Telecom, Canal+, TF1 등 업계를 선도하는 기업들에게 세계적으로 인정을 받고 있습니다.
Bitmovin 소개
글로벌 디지털 미디어 기업 및 서비스 공급업체를 대상으로 비디오 인프라를 제공하는 대표적인 기업인 Bitmovin은 업계 혁신과 디지털 비디오 스트리밍 업계의 모든 주요 발전을 주도해 왔습니다. 또한 세계 최초의 상용 적응형 스트리밍 플레이어를 구축하고 모든 클라우드 플랫폼에서 실행되는 최초의 소프트웨어 정의 인코딩 서비스를 배포했습니다. Bitmovin의 클라우드 네이티브 기술은 독보적인 디바이스 범위, 간편한 통합, 세계적 수준의 고객 지원을 기반으로 가장 유연하고 확장 가능한 미디어 인코딩, 재생 및 애널리틱스 솔루션을 제공합니다.
이 회사의 고객은 최적화된 운영, 출시 기간 단축, 최고의 시청자 경험이라는 장점을 누립니다. Bitmovin은 캘리포니아주 샌프란시스코에 본사를 두고 있으며, 오스트리아 빈과 클라겐푸르트, 런던, 베를린, 덴버에 주요 사무소가 있습니다. 이에 더해 ClassPass, BBC, fuboTV, Hulu, Discovery 등을 비롯한 전 세계 400개 이상의 기업을 고객사로 두고 있습니다. 자세한 내용은 bitmovin.com에서 확인하시기 바랍니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.