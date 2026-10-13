Alpha Networks

100여 곳의 글로벌 고객을 보유한 Alpha Networks는 혁신을 주도하고 차세대 TV 경험을 구현하는 데 자부심을 가지고 있습니다. 많은 고객이 라이브 스트리밍에 뛰어들었기에 최고급 스트리밍 솔루션이 필요해졌으나, Alpha Network의 기존 공급업체는 혁신을 추진하기에는 너무 경직되었고, 많은 비용도 요구했으며, 지나치게 소극적인 태도를 보였습니다.

기욤 드베조(Guillaume Devezeaux) CEO는 "비전을 공유하고 세계적인 규모로 확장할 수 있는 파트너가 필요했습니다."라고 설명했습니다. 다비드 르 단텍(David Le Dantec) CTO는 "저희의 강점을 최대한 활용하고 그에 맞는 파트너를 찾고 싶었습니다."라고 덧붙였습니다.