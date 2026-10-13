Alpha Networksは、2008年以来、モジュラーTVソフトウェア、SaaSおよびPaaS動画プラットフォームの最前線に立ってきました。Canal+、Orange、Telecentroなどの大手企業のコンテンツ収益化戦略を支援するほか、メディア企業やネットワーク事業者に対して、有料テレビサービスの立ち上げと管理に必要な製品やサービスを提供しています。Alpha Networksは、エンドツーエンドのプレミアム動画配信サービスの提供を強化することを目指し、その完璧なパートナーとしてAkamaiとBitmovinを選びました。
AkamaiとBitmovinは、動画エコシステムにおける革新を私たちとともに実現しようという姿勢で臨んでくれました。これは他のベンダーからは得られなかったものです。David Le Dantec氏、Alpha Networks、CTO
コンテンツを視聴者に届ける
大規模な動画ストリーミングを実現
世界中に100以上の顧客を擁するAlpha Networksは、イノベーションを推進し、次世代のテレビ体験を実現することに誇りを持っています。ライブストリーミングに移行する顧客が増えるにつれ、同社では一流のストリーミングソリューションが必要になりました。しかし、Alpha Networksが当初利用していたプロバイダーは、柔軟性が低く、コストがかかりすぎて、イノベーションにも対応できませんでした。
「ビジョンを共有し、グローバルにスケーリングできるパートナーが必要でした」と、Alpha NetworksのCEOであるGuillaume Devezeaux氏は説明します。同社のCTOのDavid Le Dantec氏は、「当社が最善を尽くすことに重点を置き、それにマッチするパートナーを求めていました」と付け加えています。
AkamaiとBitmovinという完璧なチームとの出会い
Alpha Networksは、Akamaiの提供する低レイテンシー動画ネットワークと、Bitmovinが有するライブトランスコーディングに関する専門知識という完璧な組み合わせを見つけました。クラウドコンピューティング、セキュリティ、およびコンテンツ配信向けの最も分散されたプラットフォームであるAkamai Cloudは、動画処理を視聴者の近くに配置することで、レイテンシーを削減し、メディアストリーミング体験を向上させます。Akamai Cloud上で動作するBitmovin Live Encoderは、動画品質を損なうことなくストリーミングにかかるトータルコストを大幅に削減します。
Devezeaux氏は、これ以上ないほど満足しています。「Akamaiの製品は成熟しており、柔軟性があり、そして将来を見据えたものです。当社が革新を続ける上で支えになっています」。
シームレスな統合と容易な展開
Alpha Networksは、シンプルなAPIを使用してBitmovinとAkamaiを既存のプラットフォームに統合することで、プレミアム動画サービスをさらに改良し、その完全なビジョンを実現する品質と機能を強化しました。同社が以前利用していたプロバイダーからの移行はスムーズで、顧客が視聴する動画の品質が損なわれることはありませんでした。「スケーラビリティと動画品質に自信をもち、自社サービスを世界規模に展開することができました」とDevezeaux氏は語っています。
当社はプレミアムなサービスを市場に投入するというビジョンを共有しました。AkamaiとBitmovinがソフトウェアスタックにシームレスに統合できる画期的な機能を提供してくれました。Guillaume Devezeaux氏、Alpha Networks、CEO
大幅なコスト削減と大きな成功を両立
Akamai CloudにBitmovin Live Encoderを導入して以来、Alpha Networksはソリューションコストを55%削減し、利益率を35%向上させました。「さらに、あらゆる市場のニーズを満たすための無限のスケーラビリティを獲得しました」とLe Dantec氏は述べています。フランスのナショナル・バレーボール・リーグ（LNV）などの同社の顧客は、同社のPaaSおよびSaaSソリューションであるGeckoおよびBeeでライブイベント機能が利用できるようになりました。
成功を分かち合えるパートナー
新しいフロントエンドアプリケーションであるDeltaUXは、優れたユーザー体験を提供し、AVの専門知識を必要としないライブイベントの開催を可能にします。この点が評価され、Alpha Networksは複数の業界賞の候補に選ばれました。「当社がこのソリューションを世界中のあらゆる場所で展開し、あらゆる市場に簡単に適合させることができているのは、AkamaiとBitmovinのおかげです」とLe Dantec氏は述べています。
最後に、Devezeaux氏はこう振り返ります。「当社のチーム全員の意見が完全に一致することは珍しいですが、AkamaiとBitmovinはすべての条件を満たしています。成長に応じた料金体系でグローバルにスケーリングしたい企業にとって、このパートナーシップは最高のものです」。
Alpha Networksについて
Alpha Networksは、モジュラーTVソフトウェアおよびSaaS & PaaS動画プラットフォームの大手プロバイダーです。過去15年間にわたり、世界中のネットワーク事業者やメディア企業のさまざまなニーズに対応し、コンテンツ戦略の実施や有料テレビサービスの提供に適した製品とサービスを提供してきました。同社は世界中に100もの顧客を擁し、beIN Media Group、Orange、Altice、Econet Group、Digital Virgo、Bouygues Telecom、Canal+、TF1など、業界をリードする多数の企業から国際的に認められています。
Bitmovinについて
Bitmovinは、グローバルなデジタルメディア企業やサービスプロバイダー向けに動画インフラを提供する大手プロバイダーです。同社は最前線で、業界革新と、デジタル動画ストリーミング業界における全ての主要な開発を推し進めてきました。Bitmovinは、世界初の商用アダプティブ・ストリーミング・プレーヤーを開発し、あらゆるクラウドプラットフォームで動作する初のソフトウェア定義エンコーディングサービスを展開しました。同社のクラウドネイティブテクノロジーは、柔軟でスケーラブルなメディアエンコーディング、再生、分析ソリューションを提供します。それらのソリューションはデバイスへのリーチに優れ、統合が容易で、世界トップクラスのカスタマーサポートを誇ります。
Bitmovinの顧客は、最適化された運用、市場投入までの時間の短縮、可能な限り最高の視聴体験といったメリットを得ることができます。Bitmovinはカリフォルニア州サンフランシスコに本社を置き、ウィーン、クラーゲンフルト（オーストリア）、ロンドン、ベルリン、デンバーに主要オフィスを構えています。世界中に400社以上の顧客を擁しており、その中にはClassPass、BBC、fuboTV、Hulu、Discoveryなどが含まれています。詳細についてはbitmovin.comをご覧ください。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。