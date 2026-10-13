Alpha Networks

世界中に100以上の顧客を擁するAlpha Networksは、イノベーションを推進し、次世代のテレビ体験を実現することに誇りを持っています。ライブストリーミングに移行する顧客が増えるにつれ、同社では一流のストリーミングソリューションが必要になりました。しかし、Alpha Networksが当初利用していたプロバイダーは、柔軟性が低く、コストがかかりすぎて、イノベーションにも対応できませんでした。

「ビジョンを共有し、グローバルにスケーリングできるパートナーが必要でした」と、Alpha NetworksのCEOであるGuillaume Devezeaux氏は説明します。同社のCTOのDavid Le Dantec氏は、「当社が最善を尽くすことに重点を置き、それにマッチするパートナーを求めていました」と付け加えています。