A Alpha Networks está na liderança das plataformas modulares de software de TV, SaaS e PaaS de vídeo desde 2008. Impulsionando as estratégias de monetização de conteúdo de grandes nomes como Canal+, Orange e Telecentro, ela fornece os produtos e serviços de que as empresas de mídia e as operadoras de rede precisam para lançar e gerenciar serviços de TV por assinatura. Quando a Alpha Networks decidiu aumentar sua oferta de um serviço de distribuição de vídeo premium e completo, ela optou pela Akamai e pela Bitmovin para obter a parceria perfeita.
"Adoramos o fato de a Akamai e a Bitmovin estarem prontas para inovar conosco no ecossistema de vídeo, algo que não era possível com outros fornecedores."— David Le Dantec, CTO da Alpha Networks
Conectando o conteúdo aos assinantes
Streaming de vídeo em escala
Com mais de 100 clientes globais, a Alpha Networks se orgulha de impulsionar a inovação e dar vida a experiências de TV de última geração. Cada vez mais clientes estão optando pelo streaming ao vivo, por isso a empresa precisava de uma solução de streaming de alto nível. No entanto, o provedor da Alpha Network era pouco flexível, muito caro e muito restrito no quesito inovação.
“Precisávamos de um parceiro com a mesma visão que a nossa e que pudesse escalar nossos serviços globalmente”, explica Guillaume Devezeaux, CEO. David Le Dantec, CTO da empresa, acrescenta: “Nos concentramos no que fazemos de melhor e queríamos um parceiro à altura”.
Akamai e Bitmovin: a equipe dos sonhos
Com a rede de vídeo de baixa latência da Akamai e a experiência da Bitmovin em transcoding ao vivo, a Alpha Networks encontrou a combinação perfeita. A Akamai Cloud, a mais distribuída plataforma de computação em nuvem, segurança e entrega de conteúdo, reduz a latência e aprimora as experiências de streaming de mídia ao aproximar o processamento de vídeo dos espectadores. Executado na Akamai Cloud, o Live Encoder da Bitmovin ajuda as empresas a reduzir significativamente os custos totais de streaming sem comprometer a qualidade de vídeo.
Devezeaux não poderia estar mais feliz: “Os produtos são maduros, flexíveis e voltados para o futuro. Com eles, é fácil continuar inovando”.
Integração perfeita e implantação sem esforço
Ao integrar as soluções da Bitmovin e da Akamai à sua plataforma atual por meio de uma API simples, a Alpha Networks aprimorou ainda mais seu excepcional serviço de vídeo, aumentando a qualidade e os recursos para concretizar sua visão por completo. A transição do provedor anterior foi tranquila, sem impacto na qualidade de vídeo para os clientes. “Conseguimos implementar as soluções globalmente, confiantes quanto à escalabilidade e à qualidade de vídeo”, compartilha Devezeaux.
"Compartilhamos a visão de colocar um serviço avançado no mercado, e a Akamai e a Bitmovin trouxeram os recursos revolucionários que integramos perfeitamente à nossa pilha de software."— Guillaume Devezeaux, CEO da Alpha Networks
Grandes vitórias com grandes economias
Desde que adotou o Bitmovin Live Encoder na Akamai Cloud, a Alpha Networks reduziu em 55% os custos com soluções e aumentou suas margens em 35%. “Além disso, ganhamos escalabilidade infinita para atender a qualquer necessidade do mercado”, afirma Le Dantec. Clientes como a Liga Nacional de Vôlei (LNV) da França se beneficiam dos recursos de eventos ao vivo agora disponíveis nas soluções de PaaS e SaaS da empresa — Gecko e Bee, respectivamente.
Celebrando uma parceria vitoriosa
Seu novo aplicativo de front-end, o DeltaUX, oferece uma experiência de usuário avançada, proporcionando a transmissão de eventos ao vivo sem a necessidade de experiência em AV. Como reconhecimento, a Alpha Networks foi selecionada para vários prêmios do setor. “Com a Akamai e a Bitmovin, podemos lançar essa solução em qualquer lugar do mundo e adaptá-la facilmente a qualquer mercado”, afirma Le Dantec.
Em resumo, Devezeaux compartilha: “É raro haver um consenso total entre nossas equipes, mas a Akamai e a Bitmovin atendem a todos os requisitos. Para qualquer empresa que pretenda escalar globalmente com um modelo de pagamento conforme o crescimento, essa parceria é imbatível”.
Sobre a Alpha Networks
A Alpha Networks é uma fornecedora líder de plataformas modulares de software de TV, SaaS e PaaS de vídeo. Nos últimos 15 anos, a empresa vem atendendo às diferentes necessidades de operadoras de rede e empresas de mídia em todo o mundo, fornecendo os produtos e serviços certos para implementar suas estratégias de conteúdo e lançar serviços de TV por assinatura. Com cerca de 100 clientes ativos em todo o mundo, a empresa é reconhecida internacionalmente por líderes do setor, como beIN Media Group, Orange, Altice, Econet Group, Digital Virgo, Bouygues Telecom, Canal+, TF1 e muitos outros.
Sobre a Bitmovin
A Bitmovin é a fornecedora líder de infraestrutura de vídeo para empresas de mídia digital e provedores de serviços do mundo todo. A empresa está na vanguarda da inovação do setor e de todos os principais desenvolvimentos na área de streaming de vídeo digital. A Bitmovin desenvolveu o primeiro reprodutor de streaming adaptável comercial do mundo e implantou o primeiro serviço de codificação definido por software executado em qualquer plataforma de nuvem. Sua tecnologia nativa de nuvem oferece as soluções de codificação, reprodução e análise de mídia mais flexíveis e escaláveis, com alcance inigualável de dispositivos, facilidade de integração e suporte de classe mundial aos clientes.
Os clientes da Bitmovin beneficiam-se de operações otimizadas, menor tempo de lançamento no mercado e a melhor experiência possível para os espectadores. A Bitmovin está sediada em São Francisco, Califórnia, e tem escritórios importantes em Viena e Klagenfurt, na Áustria, bem como em Londres, Berlim e Denver. A empresa tem mais de 400 clientes em todo o mundo, incluindo ClassPass, BBC, fuboTV, Hulu e Discovery. Para obter mais informações, acesse bitmovin.com.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.