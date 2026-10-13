Com mais de 100 clientes globais, a Alpha Networks se orgulha de impulsionar a inovação e dar vida a experiências de TV de última geração. Cada vez mais clientes estão optando pelo streaming ao vivo, por isso a empresa precisava de uma solução de streaming de alto nível. No entanto, o provedor da Alpha Network era pouco flexível, muito caro e muito restrito no quesito inovação.

“Precisávamos de um parceiro com a mesma visão que a nossa e que pudesse escalar nossos serviços globalmente”, explica Guillaume Devezeaux, CEO. David Le Dantec, CTO da empresa, acrescenta: “Nos concentramos no que fazemos de melhor e queríamos um parceiro à altura”.