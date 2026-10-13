Alpha Networks hat seit 2008 eine Vorreiterposition in Bezug auf TV-Software, SaaS- sowie PaaS-Videoplattformen inne. Das Unternehmen unterstützt Branchenführer wie Canal+, Orange und Telecentro bei ihren Strategien zur Monetarisierung von Inhalten und bietet Medienunternehmen und Sendern Produkte und Services zur Einführung und Verwaltung von Pay-TV-Services an. Alpha Networks war daran interessiert, sein Angebot im Hinblick auf hochwertige End-to-End-Video-Distributionsservices zu verbessern. Zu diesem Zweck setzte das Unternehmen auf eine Kooperation mit Akamai und Bitmovin.
„Wir fanden es toll, wie Akamai und Bitmovin sich dafür eingesetzt haben, gemeinsam mit uns Innovationen im Video-Ökosystem zu entwickeln – das haben wir bei anderen Anbietern bisher noch nicht erlebt.“– David Le Dantec, CTO, Alpha Networks
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Video-Streaming für jedes Gerät
Alpha Networks betreut weltweit über 100 Kunden und sorgt dabei für ein innovatives TV-Erlebnis. Immer mehr Kunden setzen auf Livestreaming, sodass Alpha Networks auf eine erstklassige Streaming-Lösung angewiesen war. Doch der bisherige Anbieter erwies sich hierfür als zu unflexibel, zu teuer und außerdem zu wenig innovationsfreudig.
„Wir haben nach einem Partner gesucht, der unsere Vision teilt und globale Reichweite bietet“, meint CEO Guillaume Devezeaux. Und CTO David Le Dantec ergänzt: „Wir konzentrieren uns auf das, was wir am besten können, und wollten einen Partner, der unsere Anforderungen erfüllt.“
Dream-Team mit Akamai und Bitmovin
Mit dem latenzarmen Videonetzwerk von Akamai und der Expertise von Bitmovin im Bereich Live-Transcoding fand Alpha Networks die perfekte Ergänzung zu seinem Angebot. Akamai Cloud, die am weitesten verteilte Plattform für Cloud Computing, Sicherheit und Inhaltsbereitstellung, reduziert Latenzzeiten und verbessert das Medienstreaming-Erlebnis, indem die Videoverarbeitung näher bei den Zuschauern erfolgt. Der Bitmovin Live Encoder wird in der Akamai Cloud ausgeführt und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Gesamtkosten für Streaming ohne Einbußen bei der Videoqualität zu reduzieren.
Devezeaux weiß das zu schätzen: „Die Produkte von Akamai und Bitmovin sind ausgereift, flexibel und zukunftsweisend. Damit ist es für uns ein Leichtes, auch in Zukunft Innovationen voranzutreiben.“
Nahtlose Integration und mühelose Bereitstellung
Durch die Integration von Bitmovin und Akamai in seine bestehende Plattform über eine einfache API hat Alpha Networks seinen Premium-Videodienst erweitert und konnte auf diese Weise Qualität und Funktionen verbessern. Folglich ist das Unternehmen der Verwirklichung seiner Vision ein Stück näher gerückt. Der Wechsel vom vorherigen Anbieter verlief reibungslos und ohne Störungen bei der Videoqualität auf Kundenseite. „Der Rollout ist weltweit erfolgt und wir konnten uns dabei auf Skalierbarkeit und die Aufrechterhaltung der Videoqualität verlassen“, so Devezeaux.
„Wir arbeiten gemeinsam an der Vision, einen Premium-Service auf den Markt zu bringen, und dank Akamai und Bitmovin konnten wir entscheidende Funktionen nahtlos in unseren Software-Stack integrieren.“– Guillaume Devezeaux, CEO, Alpha Networks
Hohe Gewinne durch große Einsparungen
Seit der Einführung von Bitmovin Live Encoder in der Akamai Cloud hat Alpha Networks die Lösungskosten um 55 % gesenkt und die Marge um 35 % gesteigert. „Außerdem verfügen wir jetzt über unbegrenzte Skalierbarkeit und können so auf alle Marktanforderungen eingehen“, erklärt Le Dantec. Kunden wie die französische Volleyballliga (LNV) profitieren von Funktionen für Live-Events, die jetzt in den PaaS- und SaaS-Lösungen des Unternehmens – Gecko und Bee – verfügbar sind.
Eine erfolgreiche Partnerschaft
Die neue Frontend-Anwendung DeltaUX bietet ein erstklassiges Nutzererlebnis und ermöglicht Live-Events, ohne dass hierfür AV-Expertenwissen benötigt wird. Um dies zu würdigen, wurde Alpha Networks für mehrere Branchenauszeichnungen nominiert. „Mit Akamai und Bitmovin können wir diese Lösung überall auf der Welt einführen und problemlos an jeden Markt anpassen“, so Le Dantec.
Devezeaux zieht folgendes Fazit: „Es kommt selten vor, dass wir in unseren Teams alle einer Meinung sind, aber Akamai und Bitmovin erfüllen alle Kriterien. Für Unternehmen, die ihre globale Reichweite mit einem Pay-as-you-Grow-Modell vergrößern möchten, ist diese Partnerschaft unschlagbar.“
Über Alpha Networks
Alpha Networks ist ein führender Anbieter von modularer TV-Software sowie SaaS- und PaaS-Videoplattformen. In den vergangenen 15 Jahren hat das Unternehmen auf unterschiedliche Bedarfe von Sendern und Medienunternehmen weltweit reagiert und jeweils passende Produkte und Services für die Umsetzung von Inhaltsstrategien und die Einführung von Pay-TV-Angeboten bereitgestellt. Das Unternehmen hat ca. 100 aktive Kunden weltweit, darunter Branchenführer wie beIN Media Group, Orange, Altice, Econet Group, Digital Virgo, Bouygues Telecom, Canal+, TF1 und viele andere.
Über Bitmovin
Bitmovin ist der führende Anbieter von Videoinfrastrukturen für globale Unternehmen und Dienstleister für digitale Medien. Das Unternehmen ist Vorreiter bei der Brancheninnovation und allen wichtigen Entwicklungen in der digitalen Video-Streaming-Branche. Bitmovin entwickelte den weltweit ersten kommerziellen Adaptive Streaming Player und implementierte den ersten softwaredefinierten Codierungsdienst, der auf jeder Cloudplattform ausgeführt werden kann. Seine cloudnative Technologie bietet flexible und skalierbare Lösungen für die Mediencodierung, -wiedergabe und -analyse, die sich durch eine große Gerätereichweite, einfache Integration und einen erstklassigen Kundensupport auszeichnen.
Kunden von Bitmovin profitieren von optimierten Betriebsabläufen, kürzeren Markteinführungszeiten und dem bestmöglichen Zuschauererlebnis. Bitmovin hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, und verfügt über große Niederlassungen in Wien und Klagenfurt, Österreich sowie in London, Berlin und Denver. Das Unternehmen hat über 400 Kunden auf der ganzen Welt, darunter ClassPass, BBC, fuboTV, Hulu, und Discovery. Weitere Informationen finden Sie unter bitmovin.com.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.