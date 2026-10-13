Alpha Networks betreut weltweit über 100 Kunden und sorgt dabei für ein innovatives TV-Erlebnis. Immer mehr Kunden setzen auf Livestreaming, sodass Alpha Networks auf eine erstklassige Streaming-Lösung angewiesen war. Doch der bisherige Anbieter erwies sich hierfür als zu unflexibel, zu teuer und außerdem zu wenig innovationsfreudig.

„Wir haben nach einem Partner gesucht, der unsere Vision teilt und globale Reichweite bietet“, meint CEO Guillaume Devezeaux. Und CTO David Le Dantec ergänzt: „Wir konzentrieren uns auf das, was wir am besten können, und wollten einen Partner, der unsere Anforderungen erfüllt.“