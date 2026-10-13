Con oltre 100 clienti a livello globale, Alpha Networks è orgogliosa di favorire l'innovazione e di realizzare innovative experience TV. Visto l'aumento dei clienti che avevano adottato soluzioni di streaming live, l'azienda cercava una soluzione di streaming di alto livello. Tuttavia, il provider di servizi a cui si era rivolta Alpha Networks era troppo rigido, costoso e restio all'introduzione di innovazioni.

"Eravamo alla ricerca di un partner in grado di condividere la nostra visione e di scalare a livello globale", ha spiegato Guillaume Devezeaux, CEO dell'azienda. Il CTO David Le Dantec ha aggiunto: "La nostra azienda è focalizzata su ciò che sa fare meglio: ecco perché eravamo alla ricerca di un partner in grado di condividere la nostra visione".