Alpha Networks è un'azienda leader nei settori dei software per TV modulari e delle piattaforme video SaaS/PaaS dal 2008. Offrendo strategie per la monetizzazione dei contenuti a clienti del calibro di Canal+, Orange e Telecentro, Alpha Networks fornisce alle aziende che operano nel settore dei media e agli operatori di rete i prodotti e i servizi necessari per lanciare e gestire i servizi di pay-TV desiderati. Nell'intento di aggiungere alle sue soluzioni un eccellente servizio di distribuzione di video end-to-end, Alpha Networks ha trovato la perfetta combinazione nella partnership con Akamai e Bitmovin.
"Abbiamo apprezzato tantissimo il modo con cui Akamai e Bitmovin si sono mostrate pronte ad innovare con noi nell'ecosistema dei video, cosa che altri vendor non ci hanno mai proposto".- David Le Dantec, CTO, Alpha Networks
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Video in streaming su larga scala
Con oltre 100 clienti a livello globale, Alpha Networks è orgogliosa di favorire l'innovazione e di realizzare innovative experience TV. Visto l'aumento dei clienti che avevano adottato soluzioni di streaming live, l'azienda cercava una soluzione di streaming di alto livello. Tuttavia, il provider di servizi a cui si era rivolta Alpha Networks era troppo rigido, costoso e restio all'introduzione di innovazioni.
"Eravamo alla ricerca di un partner in grado di condividere la nostra visione e di scalare a livello globale", ha spiegato Guillaume Devezeaux, CEO dell'azienda. Il CTO David Le Dantec ha aggiunto: "La nostra azienda è focalizzata su ciò che sa fare meglio: ecco perché eravamo alla ricerca di un partner in grado di condividere la nostra visione".
Akamai e Bitmovin: la squadra perfetta
Alpha Networks ha trovato la perfetta combinazione con la rete video a bassa latenza offerta da Akamai e con le competenze nel transcoding live di Bitmovin. L'Akamai Cloud, la piattaforma per il cloud computing, la sicurezza e la delivery dei contenuti più distribuita al mondo, riduce la latenza e migliora le experience di streaming media avvicinando l'elaborazione dei video agli spettatori. Basandosi sull'Akamai Cloud, Bitmovin Live Encoder aiuta le aziende a ridurre notevolmente i costi dello streaming senza compromettere la qualità dei video offerti.
Devezeaux non potrebbe essere più soddisfatto: "I prodotti offerti sono solidi, flessibili e innovativi, quindi continuare il nostro processo di innovazione diventa sempre più semplice".
Una perfetta integrazione e una semplice implementazione
Integrando i prodotti di Bitmovin e Akamai nella sua piattaforma esistente tramite una semplice API, Alpha Networks ha migliorato ulteriormente il suo servizio di video, ottimizzando la qualità e le funzionalità offerte per realizzare pienamente la sua visione aziendale. Il passaggio dal suo precedente provider di servizi è stato agevole senza alcuna interruzione nella qualità dei video offerti ai clienti. "Siamo riusciti ad implementare i nuovi prodotti a livello globale, confidando nelle loro caratteristiche di scalabilità e nella qualità dei video offerti", ha affermato Devezeaux.
"Abbiamo condiviso la nostra visione di introdurre sul mercato un servizio di qualità superiore con Akamai e Bitmovin, che ci hanno offerto funzionalità rivoluzionarie da poter integrare facilmente nei nostri programmi software esistenti".- Guillaume Devezeaux, CEO, Alpha Networks
Una vittoria su tutti i fronti con risparmi consistenti
In seguito all'adozione di Bitmovin Live Encoder sull'Akamai Cloud, Alpha Networks ha tagliato i costi legati alla soluzione del 55% e ha incrementato i suoi margini di profitto del 35%. "Inoltre, abbiamo ottenuto una scalabilità illimitata in grado di soddisfare qualsiasi esigenza del mercato", ha affermato Le Dantec. Clienti come la LNV (la federazione francese di pallavolo) possono trarre vantaggio dalle funzionalità di eventi live ora disponibili nelle soluzioni PaaS e SaaS offerte dall'azienda, rispettivamente Gecko e Bee.
I frutti di una partnership vincente
DeltaUX, la nuova applicazione front-end dell'azienda, offre eccellenti user experience con eventi live senza richiedere competenze nelle soluzioni AV. Per i risultati conseguiti, Alpha Networks è stata selezionata per vari riconoscimenti di settore. "Con Akamai e Bitmovin, possiamo lanciare la nostra soluzione ovunque nel mondo e adattarla facilmente a qualsiasi mercato", ha affermato Le Dantec.
In conclusione, Devezeaux ha fatto questa riflessione: "È raro ottenere il pieno consenso dai nostri team, invece Akamai e Bitmovin sono riusciti a soddisfare tutte le nostre esigenze. Per un'azienda che desidera scalare a livello globale con un modello di prezzi basati sul consumo, questa partnership è imbattibile".
Informazioni su Alpha Networks
Alpha Networks è un'azienda leader nel settore dei software per TV modulari e delle piattaforme video SaaS/PaaS. Negli ultimi 15 anni, l'azienda ha soddisfatto le diverse esigenze degli operatori di rete e delle aziende che operano nel settore dei media di tutto il mondo, fornendo i prodotti e i servizi più appropriati per implementare le loro strategie dei contenuti e lanciare i servizi di pay-TV desiderati. Con circa 100 clienti attivi in tutto il mondo, l'azienda è riconosciuta a livello internazionale da società leader del settore come beIN Media Group, Orange, Altice, Econet Group, Digital Virgo, Bouygues Telecom, Canal+, TF1 e molte altre.
Informazioni su Bitmovin
Bitmovin è il provider leader di infrastrutture video per le aziende che operano nel settore dei media digitali e i provider di servizi internazionali. L'azienda è all'avanguardia nell'innovazione e nello sviluppo delle principali tecnologie del settore dello streaming video digitale. Bitmovin ha lanciato sul mercato il primo lettore per lo streaming adattivo al mondo e ha distribuito il primo servizio di codifica definito da software ed eseguibile su qualsiasi piattaforma cloud. La sua tecnologia cloud-native offre la gamma di soluzioni di codifica, riproduzione e analisi dei media più flessibile e scalabile al mondo, con ampia portata di dispositivi, facilità di integrazione e supporto clienti di prim'ordine.
I clienti di Bitmovin possono quindi avvalersi di operazioni ottimizzate, riduzione del time-to-market e della migliore experience per gli spettatori. Bitmovin ha sede a San Francisco, California, e vanta altri importanti uffici a Vienna e Klagenfurt, Austria, Londra, Berlino e Denver. L'azienda conta oltre 400 clienti in tutto il mondo, tra cui ClassPass, BBC, fuboTV, Hulu e Discovery. Per ulteriori informazioni, visita il sito bitmovin.com.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.