Alpha Networks est à l'avant-garde des logiciels de diffusion modulaires ainsi que des plateformes vidéo SaaS et PaaS depuis 2008. En alimentant les stratégies de monétisation des contenus pour les grandes entreprises telles que Canal+, Orange et Telecentro, Alpha Networks fournit les produits et les services dont les sociétés de médias et les opérateurs de réseaux ont besoin pour lancer et gérer des services de télévision payants. Afin d'améliorer son offre de services de distribution vidéo haut de gamme de bout en bout, Alpha Networks s'est tourné vers Akamai et Bitmovin, qui proposaient le partenariat idéal.
« Nous avons apprécié la façon dont Akamai et Bitmovin sont entrés en scène, prêts à innover avec nous dans l'écosystème vidéo, ce qui nous manquait chez d'autres fournisseurs. »— David Le Dantec, CTO, Alpha Networks
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Déployer le streaming vidéo à grande échelle
Comptant plus de 100 clients dans le monde, Alpha Networks s'impose comme acteur de l'innovation et de l'élaboration d'expériences télévisuelles nouvelle génération. Face au nombre grandissant de clients qui se lançaient dans la diffusion live, l'entreprise avait besoin d'une solution de streaming de premier ordre. Cependant, le fournisseur d'Alpha Networks était trop rigide, trop cher et trop peu tourné vers l'innovation.
« Nous avions besoin d'un partenaire qui partageait notre vision et pouvait s'étendre à l'échelle mondiale », a expliqué le PDG Guillaume Devezeaux. David Le Dantec, CTO, a ajouté : « Nous nous concentrons sur ce que nous faisons le mieux, et nous cherchions un partenaire capable de répondre à ces attentes. »
Former l'équipe de rêve avec Akamai et Bitmovin
Alpha Networks a trouvé la solution idéale grâce au réseau vidéo à faible latence d'Akamai et à l'expertise de Bitmovin en matière de transcoding en direct. Akamai Cloud, la plateforme la plus distribuée pour le Cloud Computing, la sécurité et la diffusion de contenu, réduit la latence et améliore les expériences de streaming multimédia en rapprochant le traitement vidéo des utilisateurs. Exécuté sur Akamai Cloud, Bitmovin Live Encoder aide les entreprises à baisser considérablement leurs coûts de streaming totaux sans compromettre la qualité vidéo.
Guillaume Devezeaux était on ne peut plus satisfait : « Leurs produits sont avancés, flexibles et tournés vers l'avenir. Ils nous permettent de continuer à innover en toute simplicité. »
Intégration fluide et déploiement sans effort
L'intégration de Bitmovin et Akamai à la plateforme existante d'Alpha Networks par le biais d'une simple API lui a permis d'optimiser encore davantage son service vidéo haut de gamme, en améliorant sa qualité et ses capacités afin de concrétiser sa vision. La transition de l'ancien fournisseur à la nouvelle solution s'est bien déroulée, sans impact sur la qualité vidéo pour les clients. « Nous avons pu effectuer le déploiement à l'échelle mondiale, en toute confiance dans l'évolutivité et la qualité vidéo », a partagé Guillaume Devezeaux.
« Nous partagions la même vision de la mise sur le marché d'un service haut de gamme, et Akamai et Bitmovin nous ont apporté des capacités révolutionnaires que nous pouvions intégrer naturellement à notre pile logicielle. »— Guillaume Devezeaux, PDG, Alpha Networks
Des gains importants et des économies substantielles
Depuis l'adoption de Bitmovin Live Encoder sur Akamai Cloud, Alpha Networks a réduit ses coûts de solution de 55 % et augmenté ses bénéfices de 35 %. « De plus, nous bénéficions désormais d'une évolutivité infinie pour répondre à tous les besoins du marché », a déclaré David Le Dantec. Certains clients, comme la Ligue nationale de volley (LNV) française, peuvent tirer profit des fonctionnalités d'événements live, maintenant disponibles dans les solutions PaaS et SaaS de l'entreprise, respectivement Gecko et Bee.
Célébrer un partenariat fructueux
La nouvelle application frontale d'Alpha Networks, DeltaUX, offre une expérience utilisateur haut de gamme et permet l'organisation d'événements live sans expertise audiovisuelle. Cela lui a valu d'être sélectionnée pour plusieurs prix dans le secteur. « Avec Akamai et Bitmovin, nous pouvons lancer cette solution n'importe où dans le monde et l'adapter facilement à n'importe quel marché », a affirmé David Le Dantec.
Pour résumer, voici ce que Guillaume Devezeaux a pensé de cette collaboration : « Il est rare d'obtenir un consensus total au sein de nos équipes, mais Akamai et Bitmovin cochent toutes les cases. Pour toute entreprise cherchant à évoluer à l'échelle mondiale avec un modèle de paiement à l'utilisation, ce partenariat est imbattable. »
À propos d'Alpha Networks
Alpha Networks est l'un des principaux fournisseurs de logiciels de diffusion TV modulaires ainsi que de plateformes vidéo SaaS et PaaS. Au cours des 15 dernières années, l'entreprise a su répondre aux différents besoins des opérateurs réseau et des sociétés multimédias du monde entier, en leur proposant des produits et services adaptés pour mettre en œuvre leur stratégie de contenu et déployer des services de télévision payants. Comptant environ 100 clients actifs dans le monde, l'entreprise est reconnue à l'échelle internationale par des leaders du secteur tels que beIN Media Group, Orange, Altice, Econet Group, Digital Virgo, Bouygues Telecom, Canal+, TF1 et bien d'autres encore.
À propos de Bitmovin
Bitmovin est le plus grand fournisseur d'infrastructure vidéo pour les entreprises et fournisseurs mondiaux de médias digitaux. Notre entreprise a été à l'avant-garde de l'innovation industrielle et de tous les développements majeurs dans l'industrie du streaming vidéo digital. Bitmovin a construit le premier lecteur de streaming adaptatif commercial au monde et a déployé le premier service d'encodage défini par logiciel, qui fonctionne sur n'importe quelle plateforme cloud. Sa technologie native dans le cloud offre des solutions flexibles et évolutives d'encodage, mais aussi de lecture et d'analyse multimédia, le tout accompagné d'une portée de terminal sans précédent, d'une facilité d'intégration et d'une assistance client hors pair.
Les clients de Bitmovin bénéficient d'opérations optimisées, d'un délai de mise sur le marché réduit et de la meilleure expérience possible pour le téléspectateur. Implémentée à San Francisco, en Californie, Bitmovin possède des bureaux très importants à Vienne et Klagenfurt, en Autriche, ainsi qu'à Londres, Berlin et Denver. L'entreprise compte plus de 400 clients à travers le monde, notamment ClassPass, BBC, fuboTV, Hulu et Discovery. Pour en savoir plus, consultez le site bitmovin.com.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.