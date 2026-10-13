Comptant plus de 100 clients dans le monde, Alpha Networks s'impose comme acteur de l'innovation et de l'élaboration d'expériences télévisuelles nouvelle génération. Face au nombre grandissant de clients qui se lançaient dans la diffusion live, l'entreprise avait besoin d'une solution de streaming de premier ordre. Cependant, le fournisseur d'Alpha Networks était trop rigide, trop cher et trop peu tourné vers l'innovation.

« Nous avions besoin d'un partenaire qui partageait notre vision et pouvait s'étendre à l'échelle mondiale », a expliqué le PDG Guillaume Devezeaux. David Le Dantec, CTO, a ajouté : « Nous nous concentrons sur ce que nous faisons le mieux, et nous cherchions un partenaire capable de répondre à ces attentes. »