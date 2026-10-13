Con más de 100 clientes en todo el mundo, Alpha Networks destaca por fomentar la innovación y dar vida a experiencias televisivas de última generación. Ante el aumento de sus clientes de streaming en directo, quedó patente su necesidad de una solución de streaming superior. Sin embargo, el proveedor que Alpha Network tenía por entonces era demasiado inflexible, costoso y reacio a innovar.

"Necesitábamos un partner que compartiera nuestra visión de alcanzar una escala global", destaca el director ejecutivo, Guillaume Devezeaux. David Le Dantec, su director de Tecnología, añade: "Nosotros nos centramos en lo que mejor sabemos hacer y necesitábamos un partner capaz de adaptarse a nuestro ritmo".