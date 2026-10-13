Alpha Networks lleva desde 2008 a la vanguardia del software de televisión modular y de las plataformas de vídeo SaaS y PaaS. La empresa ayuda a grandes nombres del sector, como Canal+, Orange y Telecentro, en sus estrategias de monetización de contenidos y proporciona los productos y servicios que las empresas de medios y los operadores de red necesitan para lanzar y gestionar servicios de televisión de pago. Cuando llegó el momento de ampliar toda su distribución de vídeo prémium, Alpha Networks recurrió a Akamai y Bitmovin: la alianza perfecta.
"Nos marcó positivamente la forma en la que Akamai y Bitmovin se presentaron: listos para innovar con nosotros en el ecosistema de vídeo, algo que no encontramos en otros proveedores".— David Le Dantec, director de Tecnología de Alpha Networks
Distribución del contenido a los suscriptores
Streaming de vídeo a gran escala
Con más de 100 clientes en todo el mundo, Alpha Networks destaca por fomentar la innovación y dar vida a experiencias televisivas de última generación. Ante el aumento de sus clientes de streaming en directo, quedó patente su necesidad de una solución de streaming superior. Sin embargo, el proveedor que Alpha Network tenía por entonces era demasiado inflexible, costoso y reacio a innovar.
"Necesitábamos un partner que compartiera nuestra visión de alcanzar una escala global", destaca el director ejecutivo, Guillaume Devezeaux. David Le Dantec, su director de Tecnología, añade: "Nosotros nos centramos en lo que mejor sabemos hacer y necesitábamos un partner capaz de adaptarse a nuestro ritmo".
El equipo ideal: Akamai y Bitmovin
Alpha Networks encontró la combinación perfecta en la red de vídeo de baja latencia de Akamai y la experiencia de Bitmovin en transcodificación en directo. Akamai Cloud, la plataforma de cloud computing, seguridad y distribución de contenido más ampliamente distribuida, reduce la latencia y mejora las experiencias de streaming multimedia, acercando el procesamiento de vídeo a los espectadores. Por su parte, Live Encoder de Bitmovin, que se ejecuta en Akamai Cloud, ayuda a las empresas a reducir significativamente los costes totales de streaming sin que la calidad del vídeo se vea afectada.
Devezeaux no podría estar más satisfecho: "Los productos reflejan madurez, son flexibles y están orientados al futuro. Con ellos es mucho más fácil seguir innovando".
Integración sin escollos e implementación sencilla
Al integrar Bitmovin y Akamai en su plataforma existente a través de una sencilla API, Alpha Networks mejoró aún más su servicio de vídeo prémium, y con ello la calidad y la capacidad de cumplir su misión. La transición desde su proveedor anterior fue fluida, y los clientes no sufrieron ninguna interrupción ni merma en la calidad de vídeo. "Hemos podido implementar el sistema en todo el mundo, con total seguridad en cuanto a la escalabilidad y la calidad de vídeo", apunta Devezeaux.
"Trabajamos juntos con la visión de ofrecer al público un servicio prémium, y Akamai y Bitmovin aportaron una serie de soluciones revolucionarias que hemos podido integrar fácilmente en nuestra pila de software".— Guillaume Devezeaux, director ejecutivo de Alpha Networks
Grandes logros y grandes ahorros
Tras introducir Live Encoder de Bitmovin en Akamai Cloud, Alpha Networks ha reducido los costes de las soluciones en un 55 % y ha aumentado sus márgenes en un 35 %. "Además, hemos logrado una escalabilidad infinita que nos permite satisfacer cualquier necesidad del mercado", comenta Le Dantec. Clientes como la Liga Nacional de Voleibol (LNV) de Francia se benefician de las funciones para retransmisión de eventos en directo ahora disponibles en las soluciones PaaS y SaaS de la empresa, Gecko y Bee, respectivamente.
Celebrar una asociación ganadora
Su nueva aplicación de front-end, DeltaUX, ofrece una experiencia de usuario prémium en los eventos en directo sin necesidad de tener competencias en el campo audiovisual. En reconocimiento, Alpha Networks fue nominada a varios premios del sector. "Con Akamai y Bitmovin, podemos lanzar esta solución en cualquier lugar del mundo y adaptarla fácilmente a cualquier mercado", recalca Le Dantec.
A modo de resumen, en palabras de Devezeaux: "No es frecuente encontrar una solución con la que lograr el consenso, pero, en este caso, todos nuestros equipos coinciden en afirmar que Akamai y Bitmovin satisfacen todos los criterios. Ofrecen la mejor opción para las empresas que buscan expandirse a gran escala con modelos de pago por uso".
Acerca de Alpha Networks
Alpha Networks es un proveedor líder de software de televisión modular y plataformas de vídeo SaaS y PaaS. En los últimos 15 años, ha estado atendiendo las diferentes necesidades de los operadores de red y las empresas de medios de comunicación de todo el mundo, proporcionándoles los productos y servicios adecuados para implementar su estrategia de contenido y lanzar servicios de televisión de pago. Con alrededor de 100 clientes activos en todo el mundo, la firma es reconocida internacionalmente por referentes del sector como beIN Media Group, Orange, Altice, Econet Group, Digital Virgo, Bouygues Telecom, Canal+, TF1 y muchos otros.
Acerca de Bitmovin
Bitmovin es el proveedor líder de infraestructura de vídeo para empresas de medios digitales y proveedores de servicios globales. Está a la vanguardia en innovación en su sector y se sitúa a la cabeza de los avances más importantes en el streaming de vídeo digital. Bitmovin creó el primer reproductor comercial de streaming adaptable del mundo e implementó el primer servicio de codificación definida por software ejecutable en cualquier plataforma en la nube. Su tecnología en la nube ofrece las soluciones de codificación, reproducción y análisis de medios más flexibles y escalables para una amplísima gama de dispositivos y con una facilidad de integración y un servicio de atención al cliente de primera clase.
Los clientes de Bitmovin disfrutan así de operaciones optimizadas, una rápida comercialización y la mejor experiencia de espectador posible. Bitmovin tiene su sede principal en San Francisco y oficinas en Viena y Klagenfurt (Austria), Londres, Berlín y Denver. La empresa cuenta con más de 400 clientes en todo el mundo, entre ellos ClassPass, BBC, fuboTV, Hulu y Discovery. Para obtener más información, visite bitmovin.com.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.