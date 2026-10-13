Alpha Networks 拥有超过 100 名全球客户，在推动创新以及将下一代电视体验变为现实方面取得了显著成就。随着越来越多的客户加入直播，Alpha Networks 需要卓越的流媒体解决方案。但是，Alpha Networks 的供应商过于死板、报价很高，而且在创新方面缺乏活力。

首席执行官 Guillaume Devezeaux 解释道：“我们需要一个与我们拥有同样愿景并能够全球扩展的合作伙伴。”首席技术官 David Le Dantec 补充道：“我们专注于我们最擅长的领域，并希望找到一个能够与之相匹配的合作伙伴。”