自 2008 年以来，Alpha Networks 一直处在模块化电视软件、SaaS 和 PaaS 视频平台的前沿。它为 Canal+、Orange 和 Telecentro 等大型公司提供内容盈利策略，为媒体公司和网络运营商提供启动和管理付费电视服务所需的产品和服务。为了提升其付费、端到端视频分发服务，Alpha Networks 选择 Akamai 和 Bitmovin 作为理想的合作伙伴。
"我们非常欣赏 Akamai 和 Bitmovin 能够积极参与，并准备好在视频生态系统中与我们共同创新——这是我们从其他供应商那里无法获得的。"David Le Dantec，Alpha Networks 首席技术官
架起内容与订阅者之间的桥梁
实现大规模视频流媒体服务
Alpha Networks 拥有超过 100 名全球客户，在推动创新以及将下一代电视体验变为现实方面取得了显著成就。随着越来越多的客户加入直播，Alpha Networks 需要卓越的流媒体解决方案。但是，Alpha Networks 的供应商过于死板、报价很高，而且在创新方面缺乏活力。
首席执行官 Guillaume Devezeaux 解释道：“我们需要一个与我们拥有同样愿景并能够全球扩展的合作伙伴。”首席技术官 David Le Dantec 补充道：“我们专注于我们最擅长的领域，并希望找到一个能够与之相匹配的合作伙伴。”
在 Akamai 和 Bitmovin 找到梦想团队
Alpha Networks 找到了出色的合作伙伴：Akamai 的低延迟视频网络和 Bitmovin 在实时转码方面的专业能力。Akamai Cloud 是广泛分布的云计算、安全防护和内容交付平台，通过使视频处理更接近受众来降低延迟并提升媒体流体验。在 Akamai Cloud 上运行的 Bitmovin Live Encoder 可帮助公司显著降低总流媒体成本，并且不会影响视频质量。
Devezeaux 非常开心：“他们的产品成熟、灵活且面向未来。我们可以轻松地持续创新。”
无缝集成和轻松部署
通过简单的 API 将 Bitmovin 和 Akamai 集成到现有平台中，Alpha Networks 进一步提升了其付费视频服务，增强了质量和功能，从而实现了其完整愿景。从之前的供应商过渡非常顺利，客户的视频质量没有受到任何影响。Devezeaux 分享道：“我们能够在全球范围内推广这种产品，对其可扩展性和视频质量充满信心。”
"我们有一个共同的愿景，即推出付费服务，而 Akamai 和 Bitmovin 带来了颠覆性的功能，我们可以将其无缝集成到我们的软件堆栈中。"Guillaume Devezeaux，Alpha Networks 首席执行官
节省大量资金，取得显著成就
自从采用了 Akamai Connected Cloud 上的 Bitmovin Live Encoder 后，Alpha Networks 将解决方案成本降低了 55%，利润率提高了 35%。Le Dantec 表示：“此外，我们获得了能够满足任何市场需求的无限的可扩展性。”法国国家排球联赛 (LNV) 等客户如今可以从公司的 PaaS 和 SaaS 解决方案（分别是 Gecko 和 Bee）所提供的直播活动功能中受益。
庆祝成功的合作伙伴关系
Alpha Networks 的新前端应用程序 DeltaUX 提供了优质的用户体验，使直播活动无需 AV 专业知识即可实现。因此，Alpha Networks 入围了多项行业大奖名单。Le Dantec 表示：“借助 Akamai 和 Bitmovin，我们可以在世界任何地方推出此解决方案，并轻松适应任何市场。”
总结一下，Devezeaux 表示：“我们团队很少能达成完全一致的意见，但 Akamai 和 Bitmovin 满足了我们的所有需求。对于任何希望通过按需增长模式实现全球扩展的公司来说，这种合作伙伴关系都是无与伦比的。”
Alpha Networks 简介
Alpha Networks 是模块化电视软件、SaaS 和 PaaS 视频平台的卓越提供商。在过去 15 年中，该公司一直致力于满足全球网络运营商和媒体公司的不同需求，为他们提供正确的产品和服务，以实施其内容战略并推出付费电视服务。该公司在全球拥有约 100 名活跃客户，在国际上得到了 beIN Media Group、Orange、Altice、Econet Group、Digital Virgo、Bouygues Telecom、Canal+、TF1 等众多行业领导者的认可。
Bitmovin 简介
Bitmovin 是一家面向全球数字媒体公司和服务提供商的领先视频基础架构提供商。该公司一直处于行业创新的前沿，始终率先引入数字视频流媒体行业的各种重大开发成果。Bitmovin 构建了全球首个商用自适应流媒体播放器，并且部署了第一项可在任何云平台上运行的软件定义编码服务。其云原生技术带来了极具灵活性和可扩展性的媒体编码、播放和分析解决方案，不仅设备覆盖面广、易于集成，同时还提供了一流的客户支持。
Bitmovin 客户享受到了优化运营、缩短上市时间以及尽可能更佳地观众体验。Bitmovin 总部位于加利福尼亚州旧金山，并在维也纳、克拉根福、奥地利、伦敦、柏林和丹佛设立了大型办事处。该公司在全球范围内拥有超过 400 家客户，包括 ClassPass、BBC、fuboTV、Hulu 和 Discovery。有关更多信息，请访问 bitmovin.com。
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