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BOOK WALKER는 전자 서점 내 60만 개 이상의 타이틀에 대해 고객에게 일관된 고품질 경험을 제공합니다

Akamai Download Delivery는 트래픽이 폭주할 때도 고객이 대용량 파일을 원활하게 다운로드할 수 있도록 지원합니다.

 

Book Walker 로고

위치

일본 도쿄
https://global.bookwalker.jp/

업계

미디어

제품

Download Delivery

Akamai Download Delivery를 이용하면 트래픽이 폭주할 때에도 대형 이미지 파일을 끊김 없이 다운로드할 수 있습니다.

고객 경험을 가장 중요시 하는 BOOK WALKER는 일관성 있고 빠르며 가용성이 높은 고품질 사용자 경험을 전 세계 독자에게 제공해야 합니다. 이미지 데이터로 구성된 잡지를 배포하기 때문에 BOOK WALKER가 제공하는 파일은 대부분 대용량입니다. 대용량 파일을 다운로드할 수 있다는 점은 일본 고객에게 특히 중요합니다. BOOK WALKER는 Akamai Download Delivery에 투자하기로 결정했습니다. BOOK WALKER가 제공하는 파일은 대용량 이미지 파일이지만 고객들은 끊김 없이 다운로드할 수 있습니다.

더불어 잡지가 엔터테인먼트 업계 특별판을 발표하면 트래픽이 급증하는 사례가 BOOK WALKER에 종종 있었습니다. 이러한 추세를 따라 잡기위해 BOOK WALKER는 모든 고객이 잡지를 다운로드할 수 있는 시스템, 그리고 트래픽이 엄청나게 급증하더라도 신뢰할 수 있게 작동하고 중단되지 않는 시스템을 제공해야 합니다. 신뢰성과 안정성이 높은 서비스를 제공하는 Akamai의 솔루션은 BOOK WALKER가 트래픽 급증을 손쉽게 처리할 수 있도록 지원했습니다.

Akamai 소개

Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.

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