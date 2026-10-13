Akamai Download Delivery를 이용하면 트래픽이 폭주할 때에도 대형 이미지 파일을 끊김 없이 다운로드할 수 있습니다.

고객 경험을 가장 중요시 하는 BOOK WALKER는 일관성 있고 빠르며 가용성이 높은 고품질 사용자 경험을 전 세계 독자에게 제공해야 합니다. 이미지 데이터로 구성된 잡지를 배포하기 때문에 BOOK WALKER가 제공하는 파일은 대부분 대용량입니다. 대용량 파일을 다운로드할 수 있다는 점은 일본 고객에게 특히 중요합니다. BOOK WALKER는 Akamai Download Delivery에 투자하기로 결정했습니다. BOOK WALKER가 제공하는 파일은 대용량 이미지 파일이지만 고객들은 끊김 없이 다운로드할 수 있습니다.

더불어 잡지가 엔터테인먼트 업계 특별판을 발표하면 트래픽이 급증하는 사례가 BOOK WALKER에 종종 있었습니다. 이러한 추세를 따라 잡기위해 BOOK WALKER는 모든 고객이 잡지를 다운로드할 수 있는 시스템, 그리고 트래픽이 엄청나게 급증하더라도 신뢰할 수 있게 작동하고 중단되지 않는 시스템을 제공해야 합니다. 신뢰성과 안정성이 높은 서비스를 제공하는 Akamai의 솔루션은 BOOK WALKER가 트래픽 급증을 손쉽게 처리할 수 있도록 지원했습니다.