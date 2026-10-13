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BOOK WALKER ofrece a sus clientes una experiencia uniforme y de gran calidad en los más de 600 000 títulos de su librería electrónica

Con Akamai Download Delivery, los clientes tuvieron una experiencia de descarga óptima, incluso con los archivos grandes durante los picos de tráfico

 

Logotipo de Book Walker

Ubicación

Tokio, Japón
https://global.bookwalker.jp/

Sector

Multimedia

Productos

Download Delivery

La solución Download Delivery de Akamai ofrece a los clientes una experiencia de descarga impecable, incluso con archivos de imagen grandes y durante picos de tráfico desmesurados.

En BOOK WALKER, la experiencia del cliente es lo primero y lo más importante; necesitan que sus lectores puedan disfrutar de una experiencia de usuario de gran calidad, uniforme, rápida y disponible en todo momento. Dado que la empresa distribuye revistas compuestas por datos de imagen, el tamaño de los archivos es a menudo muy grande. La capacidad para descargar archivos de gran tamaño es muy importante para sus clientes en Japón. Por tanto, BOOK WALKER decidió invertir en Akamai Download Delivery. A pesar del gran tamaño de los archivos de imagen, ofrece a sus clientes una experiencia de descarga impecable.

Además, BOOK WALKER experimenta ocasionalmente picos repentinos de tráfico cuando las revistas publican contenido exclusivo del sector del entretenimiento. Si tienen mucho éxito, BOOK WALKER debe proporcionar un sistema que facilite las revistas a todos sus clientes, que funcione de manera fiable y no sufra cortes de servicio, incluso durante estos enormes picos de tráfico. Las soluciones de Akamai también han ayudado a BOOK WALKER gracias a un servicio sumamente fiable y estable, que hace frente con solvencia a los picos de tráfico.

Acerca de Akamai

Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.

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