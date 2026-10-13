La solution Download Delivery d'Akamai offre aux clients une expérience de téléchargement simplifiée, même avec des fichiers d'images volumineux et lors des pics de trafic importants.

Chez BOOK WALKER, l'expérience client passe avant tout ; il est donc impératif que ses lecteurs bénéficient d'une expérience utilisateur de haute qualité cohérente, rapide et toujours disponible. Étant donné que la société distribue des magazines composés de données image, la taille des fichiers est souvent très importante. La possibilité de télécharger des fichiers volumineux compte beaucoup pour ses clients au Japon. C'est pour cette raison que BOOK WALKER a choisi d'investir dans la solution Download Delivery d'Akamai. En dépit de la taille importante des fichiers image, cette solution offre à ses clients une expérience de téléchargement simplifiée.

En outre, BOOK WALKER observe parfois des pics de trafic lorsque des magazines publient des contenus de divertissement exclusifs. Si le succès est au rendez-vous, BOOK WALKER doit être en mesure de permettre à tous ses clients d'accéder aux magazines en leur offrant un système fiable et opérationnel sans interruption, même pendant ces énormes pics de trafic. Les solutions d'Akamai ont également offert à BOOK WALKER un service extrêmement fiable et stable, qui gère facilement ces pics de trafic.