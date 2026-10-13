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BOOK WALKER propose une expérience client cohérente et de haute qualité sur plus de 600 000 titres dans sa librairie électronique

Download Delivery d'Akamai a permis à ses clients de bénéficier d'une expérience de téléchargement sans heurts, même avec des fichiers volumineux pendant les pics de trafic

 

Logo Book Walker

Localisation géographique

Tokyo, Japon
https://global.bookwalker.jp/

Secteur

Médias

Produits

Download Delivery

La solution Download Delivery d'Akamai offre aux clients une expérience de téléchargement simplifiée, même avec des fichiers d'images volumineux et lors des pics de trafic importants.

Chez BOOK WALKER, l'expérience client passe avant tout ; il est donc impératif que ses lecteurs bénéficient d'une expérience utilisateur de haute qualité cohérente, rapide et toujours disponible. Étant donné que la société distribue des magazines composés de données image, la taille des fichiers est souvent très importante. La possibilité de télécharger des fichiers volumineux compte beaucoup pour ses clients au Japon. C'est pour cette raison que BOOK WALKER a choisi d'investir dans la solution Download Delivery d'Akamai. En dépit de la taille importante des fichiers image, cette solution offre à ses clients une expérience de téléchargement simplifiée.

En outre, BOOK WALKER observe parfois des pics de trafic lorsque des magazines publient des contenus de divertissement exclusifs. Si le succès est au rendez-vous, BOOK WALKER doit être en mesure de permettre à tous ses clients d'accéder aux magazines en leur offrant un système fiable et opérationnel sans interruption, même pendant ces énormes pics de trafic. Les solutions d'Akamai ont également offert à BOOK WALKER un service extrêmement fiable et stable, qui gère facilement ces pics de trafic.

À propos d'Akamai

Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

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