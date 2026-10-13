O Download Delivery da Akamai oferece aos clientes uma experiência de download sem dificuldades, mesmo com arquivos de imagem grandes e durante grandes picos de tráfego.

Na BOOK WALKER, a experiência do cliente vem em primeiro lugar, sempre. A empresa precisa que seus leitores tenham experiência consistente, rápida e sempre disponível e com alta qualidade. Como a empresa distribui revistas compostas de dados de imagem, os tamanhos dos arquivos são geralmente muito grandes. A capacidade de baixar arquivos grandes é importante para seus clientes no Japão. Dessa forma, a BOOK WALKER optou por investir na solução Akamai Download Delivery. Apesar dos arquivos de imagem grandes, a empresa oferece aos seus clientes uma experiência de download sem dificuldades.

Além disso, a BOOK WALKER ocasionalmente enfrenta picos repentinos de tráfego quando revistas publicam itens exclusivos do setor de entretenimento. Se eles forem um sucesso, a BOOK WALKER deve fornecer um sistema que disponibilize as revistas para todos os seus clientes, um sistema que opera de forma confiável e que não fica inativo, mesmo durante esses enormes picos de tráfego. As soluções da Akamai também ajudaram a BOOK WALKER com um serviço extremamente confiável e estável, que lida facilmente com esses picos de tráfego.