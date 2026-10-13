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A BOOK WALKER entrega uma experiência do cliente consistente e de alta qualidade nos mais de 600 mil títulos de sua livraria eletrônica

O Download Delivery da Akamai permitiu que os clientes tivessem uma experiência de download descomplicada, mesmo com arquivos grandes durante o pico de tráfego

 

Logotipo da Book Walker

Localização

Tóquio, Japão
https://global.bookwalker.jp/

Setor

Mídia

Produtos

Download Delivery

O Download Delivery da Akamai oferece aos clientes uma experiência de download sem dificuldades, mesmo com arquivos de imagem grandes e durante grandes picos de tráfego.

Na BOOK WALKER, a experiência do cliente vem em primeiro lugar, sempre. A empresa precisa que seus leitores tenham experiência consistente, rápida e sempre disponível e com alta qualidade. Como a empresa distribui revistas compostas de dados de imagem, os tamanhos dos arquivos são geralmente muito grandes. A capacidade de baixar arquivos grandes é importante para seus clientes no Japão. Dessa forma, a BOOK WALKER optou por investir na solução Akamai Download Delivery. Apesar dos arquivos de imagem grandes, a empresa oferece aos seus clientes uma experiência de download sem dificuldades.

Além disso, a BOOK WALKER ocasionalmente enfrenta picos repentinos de tráfego quando revistas publicam itens exclusivos do setor de entretenimento. Se eles forem um sucesso, a BOOK WALKER deve fornecer um sistema que disponibilize as revistas para todos os seus clientes, um sistema que opera de forma confiável e que não fica inativo, mesmo durante esses enormes picos de tráfego. As soluções da Akamai também ajudaram a BOOK WALKER com um serviço extremamente confiável e estável, que lida facilmente com esses picos de tráfego.

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

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