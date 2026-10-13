Akamai Download Delivery offre ai clienti un'experience di download senza intoppi anche con file di immagini molto grandi e durante le grandi impennate di traffico.

Per BOOK WALKER, la customer experience viene prima di tutto; l'azienda desidera offrire ai propri lettori una user experience coerente, veloce, di alta qualità e sempre disponibile. Poiché l'azienda distribuisce riviste costituite anche da immagini, le dimensioni dei file spesso sono molto grandi. La possibilità di scaricare file di grandi dimensioni è importante per i clienti in Giappone. Pertanto, BOOK WALKER ha deciso di investire in Akamai Download Delivery. Nonostante i file di immagini molto grandi, ai clienti viene offerta un'experience di download senza intoppi.

Inoltre, BOOK WALKER spesso registra improvvise impennate di traffico quando le riviste pubblicano notizie esclusive del settore dell'intrattenimento. Se diventano popolari, BOOK WALKER deve fornire un sistema in grado di rendere le riviste disponibili per tutti i clienti e di funzionare in modo affidabile senza interruzioni nemmeno durante questi enormi picchi di traffico. Inoltre, le soluzioni di Akamai hanno aiutato BOOK WALKER a offrire un servizio estremamente affidabile e stabile, in grado di gestire facilmente queste impennate di traffico.