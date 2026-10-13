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BOOK WALKER offre una customer experience coerente e di alta qualità negli oltre 600.000 titoli della sua libreria elettronica

Akamai Download Delivery ha consentito ai propri clienti un'experience di download senza intoppi anche con file molto grandi durante un picco di traffico

 

Logo di Book Walker

Sede

Tokyo, Giappone
https://global.bookwalker.jp/

Settore

Media

Prodotti

Download Delivery

Akamai Download Delivery offre ai clienti un'experience di download senza intoppi anche con file di immagini molto grandi e durante le grandi impennate di traffico.

Per BOOK WALKER, la customer experience viene prima di tutto; l'azienda desidera offrire ai propri lettori una user experience coerente, veloce, di alta qualità e sempre disponibile. Poiché l'azienda distribuisce riviste costituite anche da immagini, le dimensioni dei file spesso sono molto grandi. La possibilità di scaricare file di grandi dimensioni è importante per i clienti in Giappone. Pertanto, BOOK WALKER ha deciso di investire in Akamai Download Delivery. Nonostante i file di immagini molto grandi, ai clienti viene offerta un'experience di download senza intoppi.

Inoltre, BOOK WALKER spesso registra improvvise impennate di traffico quando le riviste pubblicano notizie esclusive del settore dell'intrattenimento. Se diventano popolari, BOOK WALKER deve fornire un sistema in grado di rendere le riviste disponibili per tutti i clienti e di funzionare in modo affidabile senza interruzioni nemmeno durante questi enormi picchi di traffico. Inoltre, le soluzioni di Akamai hanno aiutato BOOK WALKER a offrire un servizio estremamente affidabile e stabile, in grado di gestire facilmente queste impennate di traffico.

Informazioni su Akamai

Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.

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