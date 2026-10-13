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BOOK WALKER、自社の電子書店の60万を超える電子書籍に関して一貫した高品質の顧客体験を提供

Akamai Download Deliveryは、ピークトラフィック時に大容量ファイルをダウンロードする場合でも負担を強いないダウンロード体験をお客様に提供します

 

BOOK WALKERのロゴ

所在地

日本、東京
https://global.bookwalker.jp/

業種

メディア

製品

Download Delivery

Akamai Download Deliveryは、大容量ファイルのダウンロード時やトラフィックバーストの発生時でも、負担を強いないダウンロード体験をお客様に提供します。

BOOK WALKERにとって、何よりも重要なのは顧客体験です。同社は、高速で一貫性があり、常時稼働する高品質のユーザー体験を読者に提供する必要があります。画像データで構成される雑誌を配信しているため、ファイルサイズは往々にして大きなものとなります。日本のお客様にとって重要なのは、そのような大容量のファイルをダウンロードできることです。そのため、同社はAkamai Download Deliveryに投資することを選択しました。大容量の画像ファイルでも、負担を強いないダウンロード体験をお客様に提供できるからです。

また、エンターテイメント業界の独占記事を掲載した雑誌が発行されると、爆発的なトラフィックが発生することがあります。これに対応するためには、トラフィックの爆発的な増加があってもダウンしない、信頼できる運用システムによって、お客様のすべてがその雑誌を入手できるようにする必要があります。この点についても、爆発的なトラフィックに簡単に対処し、きわめて高い信頼性と安定性でサービスを提供するAkamaiのソリューションがBOOK WALKERを支援しました。

Akamaiについて

Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。

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