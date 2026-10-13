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BOOK WALKER bietet mit seiner mehr als 600.000 Titel umfassenden elektronischen Buchhandlung ein beständiges, hochwertiges Kundenerlebnis

Mit Akamai Download Delivery genießen Kunden ein reibungsloses Download-Erlebnis, selbst bei großen Dateien und bei Spitzentraffic

 

Logo von Book Walker

Standort

Tokio, Japan
https://global.bookwalker.jp/

Branche

Medien

Produkte

Download Delivery

Die Akamai Download Delivery-Lösung bietet Kunden selbst bei großen Bilddateien und hohem Datenverkehrsaufkommen ein reibungsloses Download-Erlebnis.

Bei BOOK WALKER steht das Kundenerlebnis an erster Stelle. Das Unternehmen möchte seinen Lesern ein beständiges, schnelles, stets verfügbares und hochwertiges Nutzererlebnis bieten. Da das Unternehmen Magazine mit umfangreichen Bilddaten vertreibt, sind die Dateien oft sehr groß. Die Möglichkeit, große Dateien herunterzuladen, ist für die Kunden des Unternehmens in Japan von großer Bedeutung. Daher entschied sich BOOK WALKER für eine Investition in die Akamai Download Delivery-Lösung. Sie bietet den Kunden des Unternehmens selbst bei großen Bilddateien ein reibungsloses Download-Erlebnis.

Außerdem erlebt BOOK WALKER gelegentlich plötzliche Datenverkehrsspitzen, wenn Magazine Exklusivberichte aus der Unterhaltungsbranche veröffentlichen. Um sich durchzusetzen, muss BOOK WALKER ein System bereitstellen, das die Magazine allen Kunden zugänglich macht; ein System, das zuverlässig arbeitet und auch bei diesen starken Datenverkehrsspitzen nicht abstürzt. Die Lösungen von Akamai haben außerdem dazu beigetragen, dass BOOK WALKER einen extrem zuverlässigen und stabilen Service bieten kann, der diese Datenverkehrsspitzen problemlos bewältigt.

Über Akamai

Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.

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