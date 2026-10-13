Die Akamai Download Delivery-Lösung bietet Kunden selbst bei großen Bilddateien und hohem Datenverkehrsaufkommen ein reibungsloses Download-Erlebnis.

Bei BOOK WALKER steht das Kundenerlebnis an erster Stelle. Das Unternehmen möchte seinen Lesern ein beständiges, schnelles, stets verfügbares und hochwertiges Nutzererlebnis bieten. Da das Unternehmen Magazine mit umfangreichen Bilddaten vertreibt, sind die Dateien oft sehr groß. Die Möglichkeit, große Dateien herunterzuladen, ist für die Kunden des Unternehmens in Japan von großer Bedeutung. Daher entschied sich BOOK WALKER für eine Investition in die Akamai Download Delivery-Lösung. Sie bietet den Kunden des Unternehmens selbst bei großen Bilddateien ein reibungsloses Download-Erlebnis.

Außerdem erlebt BOOK WALKER gelegentlich plötzliche Datenverkehrsspitzen, wenn Magazine Exklusivberichte aus der Unterhaltungsbranche veröffentlichen. Um sich durchzusetzen, muss BOOK WALKER ein System bereitstellen, das die Magazine allen Kunden zugänglich macht; ein System, das zuverlässig arbeitet und auch bei diesen starken Datenverkehrsspitzen nicht abstürzt. Die Lösungen von Akamai haben außerdem dazu beigetragen, dass BOOK WALKER einen extrem zuverlässigen und stabilen Service bieten kann, der diese Datenverkehrsspitzen problemlos bewältigt.