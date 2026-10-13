수많은 웹사이트 소유자들이 필수 기술력의 부족으로 인해 즉각적인 지원과 문제 해결이 필요할 때 ChemiCloud와 같은 매니지드 호스팅 공급업체에 의존하고 있습니다. ChemiCloud Website Builder를 사용하면 코드나 디자인 기술 없이도 몇 분 만에 간단한 웹 사이트부터 여러 블로그, 사진 갤러리 등이 포함된 복잡한 사이트까지 무엇이든 쉽게 만들 수 있습니다.

비즈니스가 빠르게 성장하면서 ChemiCloud의 클라우드 인프라 공급업체는 신속한 기술 지원과 세계적 수준의 서비스에 대한 주요 요구사항을 따라잡지 못했습니다. ChemiCloud의 창립자와 개발자들은 특히 중요한 서비스에 대한 접속을 유지하면서 대규모 DoS(Denial-of-Service) 공격으로부터 ChemiCloud 웹 사이트와 클라이언트 웹 사이트를 방어할 방법을 고민하고 있었습니다.

ChemiCloud의 특별 프로젝트 매니저 마이클 토마스(Michael Thomas)는 "지원이 시기 적절하지 않을 뿐 아니라 아마추어적인 수준애 머물렀고, 프리미엄 제품이나 프리미엄 지원을 제공하지도 않았습니다."라며 “우리 회사에 전혀 도움이 되지 않는다고 느껴질 때가 많았습니다.”라고 말했습니다. 실제로 ChemiCloud 팀은 공급업체가 의도적으로 지원팀과의 연락을 어렵게 해 도움을 받을 때까지 기다리게 만들고, 시간과 매출 손실을 초래했다고 말했습니다.

ChemiCloud 경영진은 변화가 필요한 시점이라고 생각했습니다. ChemiCloud는 고객 서비스에 대한 ”하이터치 컨시어지” 접근 방식, 신규 고객을 위한 원활한 전환, 합리적인 가격의 고성능 서비스 덕분에 단기간에 기하급수적으로 성장했습니다. 토마스는 "ChemiCloud의 서비스는 일반 최종 사용자에게 적합하도록 설계되었을 뿐만 아니라 성능도 뛰어납니다."라고 말했습니다.

ChemiCloud 팀은 업계의 대형 클라우드 공급업체를 평가했고, 데이터를 검토한 결과 Akamai가 가장 적합한 선택이라는 결론을 내리면서 기존 클라우드 인프라 공급업체로부터 전환하는 과정을 진행했습니다.

현재 ChemiCloud는 전 세계 여러 곳에 위치한 Akamai(기존의 Linode) 데이터센터를 사용하고 있습니다. 토마스는 "모든 작업이 완료되면 ChemiCloud의 약 98%가 Linode[현재 Akamai]에서 실행될 것이라고 자랑스럽게 말씀드릴 수 있습니다."라고 말했습니다. 이제 ChemiCloud는 웹 호스팅 시장에서 경쟁력을 유지하는 데 필요한 필수 서비스를 제공받습니다. "가장 복잡한 이중화 요구사항도 충족하기 때문에" 개인 웹 사이트부터 미션 크리티컬한 운영 환경의 중소기업과 대기업에 이르는 다양한 고객이 Akamai를 이용하고 있습니다.



Akamai의 클라우드 컴퓨팅 서비스는 개발자와 기업이 클라우드에서 애플리케이션을 출시하고 보호하며 확장할 수 있도록 Cloud Firewall과 클라우드용 최신 DDoS(분산 서비스 거부) 방어를 비롯한 다양한 서비스를 무료로 함께 제공합니다. 이 두 가지 무료 서비스는 ChemiCloud에 획기적인 변화를 가져왔습니다. ChemiCloud의 기존 호스팅 공급업체는 아주 작은 공격도 효과적으로 관리하지 못했고 해킹에 대한 대응은 더욱 답답했습니다. 토마스는 "작은 DoS만 발생해도 서버의 경로를 무효화해 서버를 멈추게 만들었습니다."라며 “공급업체에 지원 티켓을 보내고 공급업체에서 무효 경로를 취소해야 서버를 다시 온라인 상태로 되돌릴 수 있었습니다.”라고 말했습니다.

ChemiCloud는 성장세를 이어가면서 혁신, 특히 베어메탈 제품 도입을 위한 Akamai의 노력에 기대를 걸고 있습니다. Akamai와의 파트너십이 지속적으로 성장함에 따라 ChemiCloud는 앞으로도 업계 리더로 자리매김할 것입니다. 토마스는 "지원 팀과 훌륭한 협력 관계를 유지하고 있습니다."라며 "지원팀에 연락하면 정말 든든한 지원군이 있다는 느낌이 듭니다."라고 말했습니다.