很多网站所有者仍然缺乏必要的技术技能，因此依靠 ChemiCloud 等托管主机服务提供商提供即时协助和解决方案。ChemiCloud 网站构建器可以轻松创建任何内容，从简单网站（只需几分钟）到具有多个博客、图片库等内容的复杂网站，所有内容创建都不需要代码或设计技能。

随着业务的快速增长，ChemiCloud 的云基础架构提供商无法满足该公司对及时技术支持和卓越服务的关键需求。该公司的创始人和开发人员特别担忧如何在保护 ChemiCloud 网站和客户网站免受大规模拒绝服务 (DoS)攻击的同时，又不失去对有价值服务的访问权限。

ChemiCloud 特别项目经理 Michael Thomas 表示：“他们的支持既不及时也不够专业，而且他们没有主动提供优质产品或高级支持。"很多时候，感觉就像是他们在与我们作对。”事实上，根据 ChemiCloud 团队的说法，他们的提供商似乎有意让他们难以联系上支持团队，让他们等待协助，这导致了时间浪费和收入损失。

公司领导层知道是时候进行变革了。由于采用“高度人性化、礼宾式”的客户服务方式，ChemiCloud 在短时间内实现指数级增长，新客户得以无缝过渡，并且这些高性能服务价格实惠。Thomas 表示：“我们的服务不仅设计得让普通最终用户负担得起，而且性能也很出色。”

ChemiCloud 团队评估了业界的多家大型云提供商。在审查数据后， ChemiCloud 理所当然地选择了 Akamai，并且开始从其基础架构提供商迁移。

如今，ChemiCloud 使用着 Akamai（前称 Linode）遍布全球的众多数据中心。Thomas 表示：“我很自豪地宣布，当一切尘埃落定后，大约 98% 的 ChemiCloud 将在 Linode（现为 Akamai）上运行。”ChemiCloud 现在获得了在网络托管市场保持竞争力所需的基础服务。客户遍布各行各业，从个人网站到实施关键任务运营的小型和大型企业，因为 Akamai“甚至可以满足我们最复杂的冗余要求”。



Akamai 的云计算服务包括云防火墙和高级云分布式拒绝服务 (DDoS) 防护（作为一整套免费捆绑服务的一部分），可帮助开发人员和企业在云端启动、保护和扩展应用程序。这两项免费服务都改变了 ChemiCloud 的行业格局。该公司之前的主机服务提供商甚至无法有效管理哪怕最小规模的攻击，而且对黑客攻击的响应更是令人失望。Thomas 表示：“即使我们只是遭遇小型 DoS 攻击，他们也需要对我们的服务器建立空路由，然后才能击杀。我们必须向他们的团队开具支持票证，并等待他们撤销空路由，这样我们才能使服务器恢复网络连接。”

随着 ChemiCloud 的不断发展，公司十分期待 Akamai 的创新承诺，特别是其推出的裸机服务。与此同时，随着与 Akamai 的合作关系不断深化，ChemiCloud 的行业领导者地位将继续得以巩固。Thomas 表示：“我们与支持团队有着良好的合作关系。当我们向他们寻求帮助时，真的感觉他们在支持我们。”