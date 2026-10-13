Akamai
跳转到主要内容
Akamai
登录
登录 Close
Cloud Manager
管理您的云计算服务
登录 Close
Control Center
管理您的安全和内容交付服务
Background

ChemiCloud

Akamai 为 ChemiCloud 提供的基础服务可助力该公司在网络托管市场保持竞争力

Chemicloud 标志

位置

美国特拉华州米德尔敦市

chemicloud.com

行业

高科技

重要影响

  • 响应迅速的客户支持
  • 满足复杂的冗余要求

解决方案

云计算
下载案例研究

很多网站所有者仍然缺乏必要的技术技能，因此依靠 ChemiCloud 等托管主机服务提供商提供即时协助和解决方案。ChemiCloud 网站构建器可以轻松创建任何内容，从简单网站（只需几分钟）到具有多个博客、图片库等内容的复杂网站，所有内容创建都不需要代码或设计技能。 

随着业务的快速增长，ChemiCloud 的云基础架构提供商无法满足该公司对及时技术支持和卓越服务的关键需求。该公司的创始人和开发人员特别担忧如何在保护 ChemiCloud 网站和客户网站免受大规模拒绝服务 (DoS)攻击的同时，又不失去对有价值服务的访问权限。

ChemiCloud 特别项目经理 Michael Thomas 表示：“他们的支持既不及时也不够专业，而且他们没有主动提供优质产品或高级支持。"很多时候，感觉就像是他们在与我们作对。”事实上，根据 ChemiCloud 团队的说法，他们的提供商似乎有意让他们难以联系上支持团队，让他们等待协助，这导致了时间浪费和收入损失。 

公司领导层知道是时候进行变革了。由于采用“高度人性化、礼宾式”的客户服务方式，ChemiCloud 在短时间内实现指数级增长，新客户得以无缝过渡，并且这些高性能服务价格实惠。Thomas 表示：“我们的服务不仅设计得让普通最终用户负担得起，而且性能也很出色。”

ChemiCloud 团队评估了业界的多家大型云提供商。在审查数据后， ChemiCloud 理所当然地选择了 Akamai，并且开始从其基础架构提供商迁移。

如今，ChemiCloud 使用着 Akamai（前称 Linode）遍布全球的众多数据中心。Thomas 表示：“我很自豪地宣布，当一切尘埃落定后，大约 98% 的 ChemiCloud 将在 Linode（现为 Akamai）上运行。”ChemiCloud 现在获得了在网络托管市场保持竞争力所需的基础服务。客户遍布各行各业，从个人网站到实施关键任务运营的小型和大型企业，因为 Akamai“甚至可以满足我们最复杂的冗余要求”。

Akamai 的云计算服务包括云防火墙和高级云分布式拒绝服务 (DDoS) 防护（作为一整套免费捆绑服务的一部分），可帮助开发人员和企业在云端启动、保护和扩展应用程序。这两项免费服务都改变了 ChemiCloud 的行业格局。该公司之前的主机服务提供商甚至无法有效管理哪怕最小规模的攻击，而且对黑客攻击的响应更是令人失望。Thomas 表示：“即使我们只是遭遇小型 DoS 攻击，他们也需要对我们的服务器建立空路由，然后才能击杀。我们必须向他们的团队开具支持票证，并等待他们撤销空路由，这样我们才能使服务器恢复网络连接。”

随着 ChemiCloud 的不断发展，公司十分期待 Akamai 的创新承诺，特别是其推出的裸机服务。与此同时，随着与 Akamai 的合作关系不断深化，ChemiCloud 的行业领导者地位将继续得以巩固。Thomas 表示：“我们与支持团队有着良好的合作关系。当我们向他们寻求帮助时，真的感觉他们在支持我们。”

ChemiCloud 简介

ChemiCloud是一家托管主机服务提供商，客户遍及全球。从小型企业到大型企业，ChemiCloud 都为客户提供全托管服务及所需的入门工具。

关于 Akamai

Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云计算平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，助力企业构建并扩展下一代 AI 应用，同时提供全面的多层安全防护，守护企业免受不断演变的网络威胁侵扰。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zhakamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。

分享

相关客户案例

云计算

ConvoBot AI 携手 Akamai 成功实现业务转型

ConvoBot AI 利用 Akamai 的云计算服务，在降低 45% 基础设施成本的同时，提升了系统的可靠性与支持能力。

阅读客户案例
云计算

Ceeblue

作为流媒体直播领域的先驱者，Ceeblue 依托 Akamai 的全球基础架构，优化了面向体育直播和博彩业务的超低延迟流媒体服务。

阅读客户案例
云计算

Multivrse

在从 AWS 迁移至 Akamai 之后，Multivrse 不仅加快了部署速度、获得了可靠的支持，而且简化了基础架构，并有力地推动了业务增长。

阅读客户案例
Akamai China