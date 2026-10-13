Molti proprietari di siti web non dispongono ancora delle competenze tecniche necessarie e si rivolgono a provider di servizi di hosting gestiti come ChemiCloud per ricevere assistenza immediata e un aiuto nella risoluzione dei problemi. ChemiCloud Website Builder semplifica la creazione di tutto ciò che desiderate realizzare, da un semplice sito web in pochi minuti a siti complessi con più blog fino a gallerie fotografiche e molto altro, senza richiedere competenze nella progettazione o nella creazione di codice.

Vista la rapida espansione delle attività aziendali di ChemiCloud, il provider della sua infrastruttura cloud non era riuscito a tenere il passo con le esigenze fondamentali dell'azienda, che richiedeva un supporto tecnico tempestivo e un servizio di alta qualità. I fondatori e sviluppatori dell'azienda si preoccupavano particolarmente di come poter difendere il sito web di ChemiCloud (e i siti web dei loro clienti) da vasti attacchi DoS (Denial-of-Service) senza perdere l'accesso ai servizi più importanti.

"Il supporto a noi offerto in precedenza non era tempestivo e risultava poco professionale; inoltre, all'aumento delle esigenze della nostra azienda, non è seguito un miglioramento dei servizi che ci venivano offerti", ha affermato Michael Thomas, Special Projects Manager di ChemiCloud. "In tantissime occasioni, abbiamo avuto la sensazione che il team addetto al supporto a noi offerto in precedenza ostacolasse il nostro lavoro". In realtà, secondo il team di ChemiCloud,sembrava che il provider rendesse intenzionalmente difficile contattare il team addetto al supporto offerto in precedenza, lasciando l'azienda ad attendere tanto tempo prima di ricevere assistenza e causando, pertanto, una perdita di tempo e di profitti.

I dirigenti aziendali si rendevano conto che era ora di cambiare le cose. ChemiCloud è cresciuta esponenzialmente in brevissimo tempo grazie ad un approccio di tipo intuitivo al servizio di assistenza clienti, ad un agevole processo di transizione per i nuovi clienti e a servizi convenienti, ma di livello eccellente. "I nostri servizi non sono concepiti solo per risultare convenienti per l'utente medio, ma anche per garantire performance elevate", ha affermato Thomas.

Il team di ChemiCloud ha valutato i principali provider di servizi cloud del settore. Dopo aver esaminato i dati disponibili, Akamai è risultata la scelta più ovvia per ChemiCloud, che ha avviato subito la migrazione dal provider della sua infrastruttura cloud .

Oggi, ChemiCloud utilizza molti data center di Akamai (in precedenza, Linode) in tutto il mondo. "Sono lieto di affermare che, alla fine, circa il 98% dei contenuti di ChemiCloud verrà eseguito su Linode [ora Akamai]", ha affermato Thomas. ChemiCloud ora riceve i servizi necessari per rimanere competitiva nel mercato dei servizi di hosting web. I suoi clienti vanno dai proprietari di siti web personali alle piccole e medie imprese con attività aziendali mission-critical perché Akamai "riesce a soddisfare anche i nostri requisiti di ridondanza più complessi".



I servizi di cloud computing di Akamai includono un firewall cloud e un'avanzata protezione dagli attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service) come parte di una gamma completa di servizi in bundle gratuiti concepiti con l'intento di aiutare sviluppatori e aziende a lanciare, proteggere e scalare le loro applicazioni nel cloud. Entrambi questi servizi gratuiti sono stati una vera svolta per ChemiCloud. Il precedente provider di servizi di hosting dell'azienda non riusciva a gestire in modo efficace neanche gli attacchi più piccoli e le risposte fornite per contrastarli erano ancora più frustranti. "Anche nel caso di un piccolo attacco DoS, il team del supporto a noi fornito in precedenza arrestava il nostro server impedendoci di utilizzarlo", ha affermato Thomas. "Eravamo costretti ad aprire un ticket di assistenza con il team del supporto e attendere perché il server venisse ripristinato in modo da consentirci di poterlo riutilizzare".

Poiché ChemiCloud continua ad espandersi, l'azienda è impaziente di collaborare con Akamai per il suo impegno volto all'innovazione, specialmente per l'introduzione della proposta di un cloud bare-metal. Nello stesso tempo, ChemiCloud continuerà a posizionarsi come azienda leader del settore grazie alla costante crescita della sua partnership con Akamai . "Il nostro rapporto con il team addetto al supporto è eccellente", ha affermato Thomas. "Quando contattiamo il team, sentiamo davvero il loro supporto".