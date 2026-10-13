多くのWebサイト所有者は必要な技術的スキルがまだ不足しており、迅速なサポートと解決を求めてChemiCloudのようなマネージド・ホスティング・プロバイダーに頼っています。ChemiCloud Website Builderを使えば、コードやデザインのスキルは必要ありません。シンプルなWebサイトから、複数のブログやフォトギャラリーなどを含む複雑なサイトまで、数分で簡単に作成できます。

ビジネスが急成長する中で、ChemiCloudの当時のクラウド・インフラ・プロバイダーは、迅速なテクニカルサポートとワールドクラスのサービスという重要なニーズに追いついていませんでした。同社の創設者と開発陣は、重要なサービスへのアクセスを失うことなく、大規模なサービス妨害（DoS）攻撃からChemiCloudのWebサイトやクライアントのWebサイトを守る方法について、特に心配していました。

「サポートはタイミングが悪く、素人同然で、プレミアムサービスやプレミアムサポートの提供もありませんでした。私たちの不利になるように働いていると感じることもしばしばでした」とChemiCloudのSpecial Projects Manager、Michael Thomas氏は述べています。ChemiCloudのチームによると、実のところそのプロバイダーはサポートチームへの連絡を意図的に難しくしていたようで、サポートを受けるために待たされ、その結果、時間と収益が失われました。

同社の経営陣は、今こそ変化を起こすときであると認識しました。ChemiCloudが短期間で飛躍的な成長を遂げたのは、「顧客に合わせたきめ細かな」顧客サービスアプローチ、新規顧客のシームレスな移行、手頃な価格の高性能サービスがあったからです。「私たちのサービスは、平均的なエンドユーザーにとって手頃な価格であるだけでなく、高いパフォーマンスも発揮できるように設計されています」とThomas氏は言います。

ChemiCloudチームは、業界の大手クラウドプロバイダーを比較検討しました。データを検討した結果、AkamaiがChemiCloudにとって最適な選択肢であることが分かり、それまで利用していたクラウド・インフラ・プロバイダーからの移行がスタートしました。

現在、ChemiCloudは世界中でAkamai（旧Linode）の数多いデータセンターを利用しています。「結果的にはChemiCloudのおよそ98%がLinode［現Akamai］上で稼働することになります」とThomas氏は述べています。ChemiCloudは現在、Webホスティング市場で競争力を維持するために必要不可欠なサービスを受けています。Akamaiは「最も複雑な冗長性要件をも満たしてくれる」ため、個人のWebサイトからミッションクリティカルな運用を行う中小企業や大企業まで、さまざまなクライアントに対応しています。



Akamaiのクラウドコンピューティング・サービスには、開発者や企業がクラウド上でアプリケーションを立ち上げ、セキュリティを確保し、スケーリングするための包括的な無料バンドルサービスの一環として、Cloud Firewallと、高度なクラウド分散型サービス妨害（DDoS）防御が含まれています。どちらの無料サービスも、ChemiCloudにとって大きなプラスの効果がありました。同社が以前利用していたホスティングプロバイダーは、小さな攻撃すら管理できず、ハッキングへの対応にはさらに不満を感じていました。Thomas氏は次のように話しています。「小規模なDoS攻撃であっても、そのプロバイダーはサーバーをブラックホールルーティングして止めようとしました。サーバーをオンラインに戻すためには、彼らのチームにサポートチケットを送信し、ブラックホールルーティングを元に戻してくれるのを待つしかありませんでした」

ChemiCloudが成長を続ける中、同社は、イノベーションへのAkamaiの取り組み、特にベアメタル製品の導入に期待しています。同時に、ChemiCloudはAkamaiとのパートナーシップの拡大を通じて、業界のリーダーとしての地位確立を目指しています。「サポートチームとは素晴らしい協力関係にあります。連絡を入れると、彼らが守ってくれているように感じられます」とThomas氏は述べています。