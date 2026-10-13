Muchos propietarios de sitios web siguen careciendo de las habilidades técnicas necesarias y recurren a proveedores de alojamiento gestionado como ChemiCloud para obtener asistencia y resolución inmediatas. Website Builder de ChemiCloud facilita la creación de cualquier cosa, desde un sitio web sencillo en cuestión de minutos hasta sitios complejos con varios blogs, galerías de fotos y mucho más, todo ello sin necesidad de código ni conocimientos de diseño.

Con el rápido crecimiento de su negocio, el proveedor de infraestructura de nube de ChemiCloud no estaba a la altura de las necesidades esenciales de asistencia técnica rápida y servicio de primera clase. Los fundadores y desarrolladores de la empresa estaban especialmente preocupados sobre cómo podían proteger el sitio web de ChemiCloud (y los sitios web de los clientes) de los ataques de denegación de servicio (DoS) a gran escala sin perder el acceso a servicios valiosos.

"Su asistencia sencillamente era tardía y deficiente, y no se esforzaban por asumir responsabilidades ni ofrecían ofertas o soporte prémium", dijo Michael Thomas, gestor de proyectos especiales de ChemiCloud. "Muchas veces parecía que estaban trabajando contra nosotros". De hecho, según el equipo de ChemiCloud, parecía que el proveedor dificultaba deliberadamente el contacto con su equipo de asistencia y les dejaba esperando cuando necesitaban ayuda, lo que provocaba pérdidas de tiempo e ingresos.

Los directivos de la empresa sabían que había llegado el momento de cambiar. ChemiCloud creció exponencialmente en poco tiempo debido a un enfoque de servicio al cliente "muy personalizado y permanente", una transición más cómoda para nuevos clientes y servicios asequibles y de alto rendimiento. "Nuestros servicios no solo están diseñados para ser asequibles para el usuario final medio, sino que también tienen un rendimiento muy elevado", dijo Thomas.

El equipo de ChemiCloud evaluó a los grandes proveedores de nube del sector. Después de revisar los datos, Akamai fue la elección obvia para ChemiCloud, y se inició la migración de su proveedor de infraestructura de nube.

Actualmente, ChemiCloud utiliza muchos de los centros de datos de Akamai (anteriormente Linode) en todo el mundo. "Me enorgullece decir que aproximadamente el 98 % de ChemiCloud se ejecutará en Linode [ahora Akamai] cuando todo esté dicho y hecho", dijo Thomas. ChemiCloud ahora recibe los servicios esenciales que la empresa necesita para seguir siendo competitiva en el mercado de alojamiento web. Entre los clientes hay desde sitios web personales hasta pequeñas y grandes empresas con operaciones esenciales porque Akamai "satisface incluso nuestros requisitos de redundancia más complejos".



Los servicios de cloud computing de Akamai incluyen Cloud Firewall y una protección avanzada contra ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) en la nube como parte de un conjunto completo de servicios en paquete gratuitos diseñados para ayudar a desarrolladores y a empresas a lanzar, proteger y escalar aplicaciones en la nube. Ambos servicios gratuitos han sido una revolución para ChemiCloud. El anterior proveedor de alojamiento de la empresa era ineficaz a la hora de gestionar incluso los ataques más pequeños, y las respuestas a los ataques eran aún más frustrantes. "Incluso cuando teníamos un ataque DoS pequeño, ellos especificaban una ruta nula para nuestro servidor y lo paraban", dijo Thomas. "Teníamos que abrir un ticket de asistencia con su equipo y esperar a que deshicieran la ruta nula para poder volver a poner el servidor online".

A medida que ChemiCloud sigue creciendo, la empresa espera con interés cómo se desarrolla el compromiso de Akamai con la innovación, concretamente respecto de la introducción de una oferta de bare metal. Al mismo tiempo, ChemiCloud seguirá posicionándose como líder del sector a medida que su asociación con Akamai siga creciendo. "Tenemos una relación de trabajo estrecha con el equipo de asistencia", dijo Thomas. "Cuando nos ponemos en contacto con ellos, sentimos que realmente contamos con su respaldo".