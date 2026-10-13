De nombreux propriétaires de sites Web ne disposent toujours pas des compétences techniques nécessaires et se tournent vers des fournisseurs d'hébergement géré tels que ChemiCloud pour obtenir une assistance et une résolution immédiates. ChemiCloud Website Builder permet de créer en quelques minutes un site Web simple ou des sites complexes avec plusieurs blogs, des galeries de photos et bien plus encore, le tout sans avoir besoin de compétences en matière de code ou de conception.

En raison de la croissance rapide de ses activités, le fournisseur d'infrastructure cloud de ChemiCloud ne parvenait pas à faire face aux besoins critiques d'une assistance technique rapide et d'un service haut de gamme. Les fondateurs et les développeurs de l'entreprise étaient particulièrement inquiets et se demandaient comment défendre le site Web de ChemiCloud, ainsi que les sites Web des clients, contre des attaques par déni de service (DoS) à grande échelle, sans perdre l'accès à des services précieux.

« Leur assistance était tout simplement inadaptée et amateur, et ils ont manqué cruellement à l'appel et n'ont pas proposé d'offres premium ou d'assistance premium », a déclaré Michael Thomas, responsable des projets spéciaux de ChemiCloud. « La plupart du temps, nous avions l'impression qu'ils travaillaient contre nous. » En réalité, selon l'équipe de ChemiCloud, il semblait que le fournisseur rendait intentionnellement difficile la prise de contact avec son équipe d'assistance, les laissant attendre pour obtenir de l'aide, ce qui se traduisait par une perte de temps et de revenus.

Les dirigeants de l'entreprise savaient qu'il était temps de changer. ChemiCloud a connu une croissance exponentielle en peu de temps grâce à une approche du service client de type « high touch, concierge » (contact direct, conciergerie), à une transition sans heurts pour les nouveaux clients et à des services abordables et très performants. « Non seulement nos services sont conçus pour être abordables pour l'utilisateur final moyen, mais ils sont également très performants », a déclaré Michael Thomas.

L'équipe de ChemiCloud a évalué les grands fournisseurs de cloud du secteur. Après avoir étudié les données, Akamai s'est révélé être le choix le plus évident pour ChemiCloud, et la migration de son fournisseur d'infrastructure dans le cloud a commencé.

Aujourd'hui, ChemiCloud utilise de nombreux centres de données d'Akamai (anciennement Linode) à travers le monde. « Environ 98 % de ChemiCloud fonctionnera sur Linode [maintenant Akamai] lorsque tout sera réglé », a déclaré Michael Thomas. ChemiCloud bénéficie désormais des services essentiels dont l'entreprise a besoin pour rester compétitive sur le marché de l'hébergement Web. Les clients varient des sites Web personnels aux petites et grandes entreprises ayant des opérations critiques, car Akamai « répond à nos exigences de redondance, même les plus complexes ».



Les services de Cloud Computing d'Akamai englobent Cloud Firewall et une protection avancée contre les attaques par déni de service distribué (DDoS) dans le cadre d'un ensemble complet de services groupés gratuits destinés à aider les développeurs et les entreprises à lancer, sécuriser et diffuser des applications dans le cloud. Ces deux services gratuits ont changé la donne pour ChemiCloud. L'ancien fournisseur d'hébergement de l'entreprise était inefficace pour gérer les moindres attaques, et les réponses aux piratages étaient encore plus frustrantes. « Même si nous subissions une petite attaque par déni de service, notre serveur se retrouverait en routage invalide (null route), ce qui le bloquait », a expliqué Michael Thomas. « Nous devions ouvrir un ticket d'assistance avec leur équipe et attendre qu'ils inversent le routage invalide pour pouvoir remettre le serveur en ligne. »

Alors que ChemiCloud poursuit sa croissance, l'entreprise attend avec impatience de pouvoir bénéficier de l'engagement d'Akamai en matière d'innovation, et plus particulièrement de l'introduction d'une offre de type « bare-metal ». Parallèlement, ChemiCloud continuera à se positionner en tant que leader du secteur au fur et à mesure du développement de son partenariat avec Akamai. « Nous avons une excellente relation de travail avec l'équipe d'assistance », a déclaré Michael Thomas. « Quand nous nous adressons à eux, nous avons vraiment l'impression qu'ils nous soutiennent. »