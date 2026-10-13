Viele Websitebesitzer verfügen immer noch nicht über die erforderlichen technischen Fähigkeiten und wenden sich an Managed-Hosting-Anbieter wie ChemiCloud, um sofortige Unterstützung und Lösungen zu erhalten. Mit dem ChemiCloud Website Builder können Kunden ganz einfach alles erstellen, von einer einfachen Website in wenigen Minuten bis hin zu komplexen Websites mit mehreren Blogs, Fotogalerien und mehr – und das ganz ohne Code- oder Designkenntnisse.

Angesichts des rasanten Geschäftswachstums von ChemiCloud konnte sein Cloud-Infrastrukturanbieter den hohen Bedarf an schnellen technischen Support und erstklassigen Service nicht mehr decken. Die Gründer und Entwickler des Unternehmens machten sich vor allem Gedanken darum, wie die ChemiCloud-Website – und die Websites der Kunden – vor DoS-Angriffen geschützt werden können , ohne den Zugriff auf wertvolle Services zu verlieren.

„Die Hilfe kam immer zu spät und war laienhaft. Wir fühlten uns nicht in guten Händen, und es wurden weder Premium-Angebote noch Premium-Support angeboten“, so Michael Thomas, Special Projects Manager von ChemiCloud. „Oft fühlte es sich an, als würde der Anbieter gegen uns arbeiten.“ Laut dem ChemiCloud-Team schien es so, als ob der Anbieter die Kontaktaufnahme mit dem Support-Team absichtlich erschwert hätte,was zu langen Wartezeiten und Umsatzverlusten führte.

Der Unternehmensleitung wurde klar, dass es Zeit für eine Veränderung war. ChemiCloud wuchs in kurzer Zeit exponentiell aufgrund eines hochwertigen und individualisierten Ansatzes im Kundenservice, eines nahtlosen Übergangs für neue Kunden und erschwinglichen, leistungsstarken Services. „Unsere Services sind für den durchschnittlichen Endnutzer erschwinglich und auch sehr leistungsstark“, so Thomas.

Das ChemiCloud-Team bewertete die großen Cloudanbieter der Branche. Nach der Überprüfung der Daten war Akamai die klare Wahl für ChemiCloud, und die Migration vom alten Cloud-Infrastrukturanbieter begann.

Heute nutzt ChemiCloud viele der globalen Rechenzentren von Akamai (ehemals Linode). „Ich kann mit Stolz sagen, dass rund 98 % von ChemiCloud bald mit Linode [jetzt Akamai] laufen werden“, sagte Thomas. ChemiCloud erhält jetzt die wichtigsten Services, die das Unternehmen benötigt, um auf dem Webhosting-Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Kunden reichen von privaten Websites bis hin zu kleinen und großen Unternehmen mit geschäftskritischen Vorgängen, denn Akamai „erfüllt selbst unsere komplexesten Redundanzanforderungen“.



Die Cloud-Computing-Services von Akamai umfassen eine Cloud-Firewall und erweiterten DDoS-Schutz als Teil eines umfassenden Pakets kostenloser Services, mit denen Entwickler und Unternehmen Anwendungen in der Cloud starten, sichern und skalieren können. Für ChemiCloud eröffnete sich dank der beiden kostenlosen Services eine neue Welt. Der frühere Hosting-Anbieter des Unternehmens konnte selbst kleinste Angriffe nicht erfolgreich abwehren. Die ineffektive Reaktion auf Hackerangriffe war noch frustrierender. „Selbst bei kleinen DoS-Angriffen setzte der Anbieter eine Null-Route für unseren Server und ließ ihn abschmieren“, erklärte Thomas. „Wir mussten dann jedes Mal ein Ticket beim Support-Team loggen und darauf warten, dass die Null-Route rückgängig gemacht wird, damit wir den Server wieder online stellen konnten.“

Angesichts des stetigen Wachstums von ChemiCloud freut sich das Unternehmen auf das Engagement von Akamai für Innovation, und insbesondere auf die Einführung eines Bare-Metal-Angebots. Gleichzeitig wird sich ChemiCloud auch weiterhin als Branchenführer positionieren, während die Partnerschaft mit Akamai weiter gedeiht. „Die Zusammenarbeit mit dem Support-Team ist großartig“, sagte Thomas. „Es fühlt sich wirklich an, als würden sie uns den Rücken freihalten – egal, um was es geht.“