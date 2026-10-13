Muitos proprietários de websites ainda não têm as habilidades técnicas necessárias e recorrem a provedores de hospedagem gerenciada, como a ChemiCloud, para obter assistência e resolução imediatas. O ChemiCloud Website Builder facilita a criação de qualquer coisa, desde um simples website em minutos a websites complexos com vários blogs, galerias de fotos e muito mais, sem precisar de habilidades de codificação ou desenvolvimento.

Com a empresa crescendo rapidamente, o provedor de infraestrutura em nuvem da ChemiCloud não estava acompanhando as necessidades críticas de suporte técnico imediato e serviço de classe mundial. Os fundadores e desenvolvedores da empresa estavam especialmente preocupados em defender o website da ChemiCloud e os websites de clientes contra ataques de negação de serviço (DoS) em larga escala sem perder o acesso a serviços valiosos.

"O suporte que tínhamos era inoportuno e amador, e não fazia esforços de melhoria nem oferecia propostas de serviço ou atendimento premium", afirma Michael Thomas, gestor de projetos especiais da ChemiCloud. "Muitas vezes, parecia que estava trabalhando contra nós." Na verdade, de acordo com a equipe da ChemiCloud, parecia que o provedor dificultava intencionalmente o contato com sua equipe de suporte, deixando-a esperando para obter ajuda, o que resultava em desperdício de tempo e perda de receita.

A liderança da empresa sabia que era hora de mudar. A ChemiCloud cresceu exponencialmente em pouco tempo devido a uma abordagem altamente personalizada do atendimento ao cliente; uma transição perfeita para novos clientes; e serviços acessíveis e de alto desempenho. "Nossos serviços são projetados não apenas para serem acessíveis para o usuário final médio, mas também para um desempenho elevado", afirma Thomas.

A equipe da ChemiCloud avaliou grandes provedores de nuvem do setor. Depois de analisar os dados, a Akamai foi a escolha óbvia para a ChemiCloud, e a migração do seu provedor de infraestrutura de nuvem começou a ser realizada.

Hoje, a ChemiCloud usa muitos dos data centers da Akamai (anteriormente Linode) em todo o mundo. "Tenho orgulho de dizer que cerca de 98% da ChemiCloud será executada no Linode [agora Akamai] quando tudo for concluído", afirma Thomas. A ChemiCloud agora recebe os serviços essenciais de que a empresa precisa para permanecer competitiva no mercado de hospedagem na Web. Os clientes variam de websites pessoais a pequenas e grandes empresas com operações vitais, pois a Akamai "atende até mesmo aos nossos requisitos de redundância mais complexos".



Os serviços de computação em nuvem da Akamai incluem o Cloud Firewall e proteção avançada na nuvem contra negação de serviço distribuída (DDoS) como parte de um conjunto abrangente de serviços agrupados e gratuitos para ajudar os desenvolvedores e as empresas a lançar, proteger e dimensionar aplicações na nuvem. Ambos os serviços gratuitos foram um divisor de águas para a ChemiCloud. O antigo provedor de hospedagem da empresa era ineficaz no gerenciamento de até mesmo os menores ataques, e as respostas a invasões eram ainda mais frustrantes. "Mesmo durante pequenos ataque de DoS, o direcionamento do nosso servidor era anulado e eliminado", afirma Thomas. "Tínhamos de abrir tickets de suporte com a equipe e esperar que a anulação do direcionamento fosse corrigida para que o servidor pudesse ficar online novamente."

À medida que a ChemiCloud continua crescendo, a empresa está atenta ao compromisso da Akamai com a inovação, especificamente a introdução de uma oferta bare-metal. Ao mesmo tempo, a ChemiCloud continuará se posicionando como líder do setor, pois sua parceria com a Akamai continua crescendo. "Temos um excelente relacionamento de trabalho com a equipe de suporte", afirma Thomas. "Quando entramos em contato, vemos na prática a eficiência do seu suporte."