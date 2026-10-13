DEHA Vietnam은 컨설팅 및 구축 서비스를 통해 고객이 현재 상태와 디지털 전환을 통해 도달해야 할 목표 간의 격차를 파악하고, 이를 효과적으로 해소할 수 있도록 지원합니다. 기술 분야에서 풍부한 경험을 갖춘 전문가 팀을 바탕으로, 다양한 산업에서 소프트웨어 및 디지털 혁신 솔루션을 성공적으로 구현해 왔습니다. 현재까지 260명 이상의 엔지니어가 1000건 이상의 프로젝트를 통해 전 세계 400개 이상의 고객을 지원했습니다. 하지만 이전 클라우드 공급업체가 요구사항을 충족하지 못하자, DEHA는 Akamai의 신뢰할 수 있는 베트남 현지 파트너인 Softmaster와 함께 Akamai Cloud로 전환하기로 했습니다.
"Softmaster와의 협력을 통해 Akamai Cloud를 도입함으로써 비용, 지원, 청구 과정을 간소화하고 기술 역량까지 강화할 수 있었습니다."— 팜 득 뚜언(Pham Duc Tuan), DEHA Vietnam IT 관리자
디지털 전환의 성공을 지원
더욱 안정적인 클라우드 공급업체로의 전환
DEHA는 고객이 기존 기업에서 디지털 기업으로 전환할 수 있도록 지원하면서, 빅 데이터, IoT(Internet of Things), 클라우드 컴퓨팅 등 새로운 기술을 적극 도입하고 있습니다. 경우에 따라 클라우드 컴퓨팅과 같은 기능을 제공하기 위해 파트너십을 활용하기도 합니다.
한동안 기존 클라우드 공급업체와 협업해 온 DEHA는, 자사의 요구사항을 더 잘 충족할 수 있는 현지 파트너의 필요성을 인식하게 되었습니다. "기존의 공급업체는 신뢰할 수 있는 인프라, 낮은 지연 시간, 손쉬운 확장성과 같은 핵심적인 요구사항을 충족하지 못했으며, 지원의 응답 속도도 너무 느렸습니다." DEHA의 IT 관리자인 팜 득 뚜언(Pham Duc Tuan)은 이렇게 설명합니다.
Akamai의 베트남 내 파트너인 Softmaster는 DEHA의 인프라 요구를 충족할 수 있는 최적의 솔루션으로 Akamai Cloud를 추천했습니다.
Akamai Cloud로의 원활한 전환
DEHA가 Akamai Cloud로 이전하기로 결정했을 때, Softmaster는 전환 과정에서 핵심적인 역할을 수행했습니다. Softmaster 팀은 비용, 성능, 보안을 최적화할 수 있도록 클라우드 리소스를 구성하며 DEHA의 이전 작업을 전반적으로 안내했습니다. 또한 업계 모범 사례를 기반으로 전환을 진행해 다운타임과 운영 중단을 최소화하면서 원활하고 안정적인 전환을 실현했습니다.
성능 향상과 비용 절감 효과 실현
효과는 즉각적으로 나타났습니다. 테스트 과정에서 DEHA는 Akamai Cloud가 높은 트래픽 부하를 안정적으로 처리하며, 일관된 성능과 매끄러운 확장성을 제공하는 것을 확인했습니다. 뚜언은 이렇게 말했습니다. "우리가 올바른 선택을 했다는 것이 분명해졌습니다. Akamai Cloud는 뛰어난 성능을 제공했을 뿐만 아니라, 기존 공급업체 대비 훨씬 적은 비용으로 그 성능을 구현했습니다."
이러한 변화는 DEHA의 고객들에게도 획기적인 전환점이 되었습니다. 여러 고객이 최대 20%의 인프라 비용을 절감했다고 보고했으며, 이를 통해 절감된 예산을 혁신과 성장에 재투자할 수 있게 되었습니다. 또한 향상된 성능은 전반적인 서비스 가용성과 사용자 경험을 크게 개선하는 데 기여했습니다.
현지 전문성의 힘
Akamai Cloud로의 전환에서 또 다른 중요한 강점은 Softmaster를 통한 지속적인 현지 지원이었습니다. 청구부터 세무 처리까지 Softmaster는 청구 프로세스를 간소화하고 관련 법규를 준수할 수 있도록 지원했습니다. 이처럼 명확하고 신속한 행정 처리 덕분에 DEHA 팀은 재무적인 문제에 얽매이지 않고 비즈니스 운영에 집중할 수 있었습니다.
"이런 현지 지원은 정말 큰 이점이었습니다. Softmaster 덕분에 문제를 빠르게 해결하고, 컴플라이언스를 보장하면서, 고객에게 가치를 제공하는 데 집중할 수 있었습니다."
DEHA Vietnam 소개
DEHA Vietnam은 디지털 전환을 선도하는 컨설팅 기업으로, 비즈니스 운영 최적화를 위한 혁신적인 IT 솔루션을 제공합니다. 260명 이상의 엔지니어로 구성된 팀과 전 세계 400개 이상의 고객에게 1000건 이상의 프로젝트를 성공적으로 제공한 실적을 바탕으로, DEHA는 소프트웨어 개발 및 클라우드 기반 솔루션 분야에서 지속적으로 혁신을 이끌고 있습니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.