DEHA는 고객이 기존 기업에서 디지털 기업으로 전환할 수 있도록 지원하면서, 빅 데이터, IoT(Internet of Things), 클라우드 컴퓨팅 등 새로운 기술을 적극 도입하고 있습니다. 경우에 따라 클라우드 컴퓨팅과 같은 기능을 제공하기 위해 파트너십을 활용하기도 합니다.

한동안 기존 클라우드 공급업체와 협업해 온 DEHA는, 자사의 요구사항을 더 잘 충족할 수 있는 현지 파트너의 필요성을 인식하게 되었습니다. "기존의 공급업체는 신뢰할 수 있는 인프라, 낮은 지연 시간, 손쉬운 확장성과 같은 핵심적인 요구사항을 충족하지 못했으며, 지원의 응답 속도도 너무 느렸습니다." DEHA의 IT 관리자인 팜 득 뚜언(Pham Duc Tuan)은 이렇게 설명합니다.

Akamai의 베트남 내 파트너인 Softmaster는 DEHA의 인프라 요구를 충족할 수 있는 최적의 솔루션으로 Akamai Cloud를 추천했습니다.