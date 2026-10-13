Les services de conseil et de mise en œuvre de DEHA Vietnam aident les clients à identifier et à combler le fossé entre leur situation actuelle et leurs objectifs grâce à la transformation digitale. DEHA s'appuie sur une équipe d'experts ayant une solide expérience dans le domaine des technologies pour déployer avec succès des logiciels et des applications de transformation digitale dans divers domaines. À ce jour, plus de 260 ingénieurs ont aidé plus de 400 clients dans le monde entier à réaliser plus de 1 000 projets. Un rythme que l'ancien fournisseur de services cloud de DEHA ne parvenait plus à suivre. C'est alors que le cabinet s'est tourné vers Softmaster, le partenaire local de confiance d'Akamai au Vietnam, pour passer à Akamai Cloud.
« Notre partenariat avec Softmaster pour tirer parti d'Akamai Cloud a amélioré nos capacités techniques tout en rationalisant les dépenses, le support et la facturation. »— Pham Duc Tuan, responsable informatique, DEHA Vietnam
Moteur d'une transformation digitale réussie
Une transition vers un fournisseur de services cloud plus fiable
Pour permettre à ses clients de transformer leur organisation traditionnelle en une entreprise digitale, DEHA fait appel à des nouvelles technologies comme le Big Data, l'Internet des objets (IoT) et le Cloud Computing. Dans certains cas, le cabinet noue des partenariats pour fournir à ses clients des fonctionnalités telles que le Cloud Computing.
Après avoir collaboré avec un fournisseur de services cloud pendant un certain temps, DEHA savait qu'il avait besoin d'un partenaire local capable de mieux répondre à ses besoins. « Le fournisseur n'a pas réussi à répondre à nos exigences fondamentales : infrastructure fiable, faible latence et évolutivité simplifiée. Quant au support client, les temps de réponse étaient trop lents », explique Pham Duc Tuan, responsable informatique de DEHA.
Softmaster, partenaire d'Akamai au Vietnam, a recommandé Akamai Cloud comme solution idéale pour les besoins en infrastructure de DEHA.
Une migration sans effort vers Akamai Cloud
Lorsque DEHA a décidé de passer à Akamai Cloud, Softmaster a joué un rôle déterminant dans la migration. Son équipe a guidé DEHA tout au long du processus de transition en configurant des ressources cloud qui ont permis d'optimiser les coûts, les performances et la sécurité. De plus, en suivant les meilleures pratiques, Softmaster a assuré une migration fluide et à faible risque qui a réduit les temps d'arrêt et les interruptions de service.
De meilleures performances et des économies à la clé
Les résultats ont été immédiats. Lors des tests, DEHA a pu constater qu'Akamai Cloud était capable de gérer des charges élevées et d'offrir des performances constantes et stables, ainsi qu'une évolutivité continue. « Nous avions manifestement fait le bon choix », affirme Pham Duc Tuan. « Akamai Cloud a non seulement fourni des performances supérieures, mais il y est également parvenu à un coût bien inférieur à celui de notre précédent fournisseur. »
Pour les clients de DEHA, ces améliorations ont changé la donne. Nombre d'entre eux ont constaté des économies pouvant atteindre 20 % sur les coûts d'infrastructure, qu'ils ont pu réinvestir dans l'innovation et la croissance. Quant aux meilleures performances, elles ont permis d'améliorer la disponibilité et l'expérience utilisateur à tous les niveaux.
Le pouvoir de l'expertise locale
La transition vers Akamai Cloud a apporté un autre avantage clé : le support local dont a bénéficié DEHA en continu par l'intermédiaire de Softmaster. Des factures aux taxes, Softmaster a rationalisé le processus de facturation et assuré la conformité avec les lois applicables. La clarté et la rapidité de ces processus ont permis à l'équipe de DEHA de se concentrer sur les opérations commerciales sans se laisser submerger par la logistique financière.
« Ce support local a été un atout inestimable. Nous pouvions compter sur Softmaster pour résoudre les problèmes rapidement et garantir la conformité tout en nous permettant de nous concentrer sur la création de valeur pour nos clients », conclut Pham Duc Tuan.
À propos de DEHA Vietnam
DEHA Vietnam est un cabinet de conseil en transformation digitale de premier plan qui propose des solutions informatiques innovantes pour optimiser les opérations commerciales. Fort d'une équipe de plus de 260 ingénieurs et d'une expérience solide, comme l'attestent les plus de 1 000 projets réalisés pour plus de 400 clients dans le monde entier, DEHA ne cesse d'innover dans le développement de logiciels et les solutions basées sur le cloud.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.