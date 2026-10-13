Pour permettre à ses clients de transformer leur organisation traditionnelle en une entreprise digitale, DEHA fait appel à des nouvelles technologies comme le Big Data, l'Internet des objets (IoT) et le Cloud Computing. Dans certains cas, le cabinet noue des partenariats pour fournir à ses clients des fonctionnalités telles que le Cloud Computing.

Après avoir collaboré avec un fournisseur de services cloud pendant un certain temps, DEHA savait qu'il avait besoin d'un partenaire local capable de mieux répondre à ses besoins. « Le fournisseur n'a pas réussi à répondre à nos exigences fondamentales : infrastructure fiable, faible latence et évolutivité simplifiée. Quant au support client, les temps de réponse étaient trop lents », explique Pham Duc Tuan, responsable informatique de DEHA.

Softmaster, partenaire d'Akamai au Vietnam, a recommandé Akamai Cloud comme solution idéale pour les besoins en infrastructure de DEHA.