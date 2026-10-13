在帮助其客户从传统企业转型为数字化企业时，DEHA 需要采用包括大数据、物联网 (IoT) 和云计算在内的新技术。在某些情况下，公司依靠合作伙伴关系来向客户提供云计算等功能。

在与某个云服务提供商合作一段时间后，DEHA 意识到需要寻找能更好满足其需求的本地合作伙伴。DEHA 的 IT 经理 Pham Duc Tuan 解释道：“该提供商未能满足我们的核心需求：可靠的基础架构、低延迟和轻松扩展。在支持方面，他们的响应速度过慢。”

Akamai 在越南的合作伙伴 Softmaster 推荐将 Akamai Cloud 作为满足 DEHA 基础架构需求的理想解决方案。