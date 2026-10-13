DEHA Vietnam 的咨询和实施服务能够帮助客户识别并弥补他们在现阶段与通过数字化转型达到的目标阶段之间的差距。在技术领域拥有丰富经验的专家团队使 DEHA 能够成功地在各个领域部署软件和数字化转型应用。到目前为止，其 260 多位工程师已经在超过 1000 个项目上为世界各地的 400 多家客户提供了帮助。但是，当它先前的云服务提供商无法再满足需求时，DEHA 转而与 Akamai 在越南的可信本地合作伙伴 Softmaster 合作，以迁移到 Akamai Cloud。
“通过与 Softmaster 合作并引入了 Akamai Cloud，我们不仅提升了技术能力，还实现了费用、支持和计费的优化。”——DEHA Vietnam IT 经理 Pham Duc Tuan
助力数字化转型成功
转向更可靠的云服务提供商
在帮助其客户从传统企业转型为数字化企业时，DEHA 需要采用包括大数据、物联网 (IoT) 和云计算在内的新技术。在某些情况下，公司依靠合作伙伴关系来向客户提供云计算等功能。
在与某个云服务提供商合作一段时间后，DEHA 意识到需要寻找能更好满足其需求的本地合作伙伴。DEHA 的 IT 经理 Pham Duc Tuan 解释道：“该提供商未能满足我们的核心需求：可靠的基础架构、低延迟和轻松扩展。在支持方面，他们的响应速度过慢。”
Akamai 在越南的合作伙伴 Softmaster 推荐将 Akamai Cloud 作为满足 DEHA 基础架构需求的理想解决方案。
轻松迁移到 Akamai Cloud
当 DEHA 决定迁移到 Akamai Cloud 时，Softmaster 在迁移过程中发挥了重要作用。该团队通过智能云资源配置，全程护航 DEHA 的迁移进程，实现成本、性能与安全三重优化。通过遵循最佳实践，Softmaster 确保了平稳、低风险的迁移，最大限度地减少了停机时间和中断。
释放性能潜力，实现成本节省
结果立竿见影。在测试过程中，DEHA 见证了 Akamai Cloud 如何出色地应对高负载并提供一致、稳定的性能以及无缝的可扩展性。Tuan 表示：“显而易见，我们做出了正确的选择。Akamai Cloud 不仅提供了卓越的性能，而且更以远低于原提供商的成本实现这一目标。”
对于 DEHA 的客户来说，这些变革带来了颠覆性的体验升级。多家客户反映，基础架构成本最多节省了 20%，让他们能够将节省的资金重新投资到创新和发展上。此外，性能提升也确保了更高的可用性以及全面升级的用户体验。
本地专业知识的力量
迁移到 Akamai Cloud 的另一个关键优势在于，DEHA 可以通过 Softmaster 获得持续的本地支持。从计费到税务，Softmaster 简化了发票开具流程并确保遵守适用的法律。这些流程的透明高效使 DEHA 团队能够专注于业务运营，而不会受到财务后勤工作的困扰。
Tuan 总结道：“这种本地支持是一项巨大优势。我们可以依靠 Softmaster 快速解决问题，确保合规性，同时能够专注于为客户提供价值。”
DEHA Vietnam 简介
DEHA Vietnam 是一家优秀的数字化转型咨询公司，致力于提供创新型 IT 解决方案来优化企业运营。DEHA 拥有一支由 260 多位工程师组成的团队，该团队有着为全球 400 多位客户交付超过 1,000 个项目的良好记录，并且该公司不断推动软件开发和基于云的解决方案实现突破。
关于 Akamai
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