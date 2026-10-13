I servizi di consulenza e implementazione offerti da DEHA Vietnam aiutano i clienti ad identificare e a colmare il divario esistente tra la loro attuale situazione e lo scenario che devono raggiungere tramite la trasformazione digitale. Un team di esperti con vaste competenze nel campo della tecnologia consente a DEHA di implementare correttamente le applicazioni software e gli strumenti necessari per la trasformazione digitale in vari settori. Fino ad oggi, oltre 260 tecnici di cui l'azienda dispone hanno aiutato più di 400 clienti in tutto il mondo a gestire oltre 1000 progetti. Tuttavia, quando il suo precedente provider di servizi cloud non è riuscito a tenere il passo con la nuova situazione, DEHA si è rivolta a Softmaster, un affidabile partner locale di Akamai in Vietnam, per eseguire la migrazione all'Akamai Cloud.
"La partnership instaurata con Softmaster per trarre vantaggio dell'Akamai Cloud ha migliorato le nostre capacità tecniche, semplificando, al contempo, le spese, il supporto e il processo di fatturazione".- Pham Duc Tuan, IT Manager, DEHA Vietnam
Rendere la trasformazione digitale un successo
La svolta verso un provider di servizi cloud più affidabile
Dovendo consentire ai suoi clienti di effettuare la migrazione da organizzazioni tradizionali ad aziende digitali, DEHA si affida a nuove tecnologie, tra cui big data, IoT (Internet of Things) e cloud computing, instaurando, in alcuni casi, varie partnership per fornire le funzionalità richieste, come il cloud computing, ai suoi clienti.
Dopo aver collaborato con un provider di servizi cloud per un po' di tempo, DEHA sapeva di aver bisogno di un partner locale in grado di soddisfare meglio le sue esigenze. "Il precedente provider non era riuscito a soddisfare i nostri principali requisiti: infrastruttura affidabile, bassa latenza e semplice scalabilità. Inoltre, per quanto riguarda l'assistenza, i tempi di risposta erano troppo lenti", ha spiegato Pham Duc Tuan, IT Manager, DEHA.
Softmaster, partner di Akamai in Vietnam, ha consigliato a DEHA di adottare l'Akamai Cloud come soluzione ideale per le sue esigenze in termini di infrastruttura.
Semplice migrazione sull'Akamai Cloud
Quando DEHA ha deciso di effettuare la migrazione sull'Akamai Cloud, Softmaster ha svolto un ruolo fondamentale in questo processo. Il suo team ha guidato DEHA nel processo di transizione configurando le risorse cloud appropriate per ottimizzare costi, performance e sicurezza. Inoltre, seguendo le best practice consigliate, Softmaster ha garantito una migrazione semplice e sicura che ha minimizzato i problemi di downtime e di interruzione delle operazioni aziendali.
Migliori performance e risparmi economici
I risultati sono stati immediati. Durante il suo periodo di prova, DEHA ha potuto vedere come l'Akamai Cloud riusciva a gestire egregiamente elevati carichi di lavoro, offrendo performance stabili e coerenti con una scalabilità eccellente. "Ci è apparso chiaro che avevamo fatto la scelta giusta", ha affermato Tuan. "L'Akamai Cloud non solo ci ha fornito eccellenti performance, ma anche a costi ridotti rispetto a quelli del nostro precedente provider".
Per i clienti di DEHA, questi cambiamenti hanno rappresentato una svolta rivoluzionaria. Molti di essi hanno registrato risparmi anche del 20% sui costi dell'infrastruttura, che hanno potuto reinvestire in innovazione e crescita aziendale. Le migliori performance hanno garantito anche una maggiore disponibilità e migliori user experience su tutta la linea.
La potenza delle competenze locali
Un altro vantaggio importante apportato dalla transizione all'Akamai Cloud è stato il costante supporto locale che DEHA ha ricevuto tramite Softmaster. Dalle fatture alle tasse, Softmaster ha semplificato il processo dei pagamenti, garantendo, al contempo, la conformità alle leggi applicabili. La chiarezza e la velocità di questi processi hanno consentito al team di DEHA di focalizzarsi sulle attività aziendali senza venire sovraccaricati dalla logistica finanziaria.
"Questo supporto locale ha rappresentato una vittoria importante. Abbiamo potuto affidarci a Softmaster per risolvere rapidamente i nostri problemi nel rispetto della conformità, il che ci ha consentito di concentrarci sui servizi da offrire ai nostri clienti", ha concluso Tuan.
Informazioni su DEHA Vietnam
DEHA Vietnam è una società di consulenza per la trasformazione digitale leader del settore, che fornisce soluzioni IT innovative in grado di ottimizzare le operazioni aziendali. Con un team costituito da oltre 260 tecnici che sono riusciti a gestire più di 1000 progetti per oltre 400 clienti in tutto il mondo, DEHA continua a promuovere importanti innovazioni nello sviluppo di software e nelle soluzioni basate su cloud.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.