I risultati sono stati immediati. Durante il suo periodo di prova, DEHA ha potuto vedere come l'Akamai Cloud riusciva a gestire egregiamente elevati carichi di lavoro, offrendo performance stabili e coerenti con una scalabilità eccellente. "Ci è apparso chiaro che avevamo fatto la scelta giusta", ha affermato Tuan. "L'Akamai Cloud non solo ci ha fornito eccellenti performance, ma anche a costi ridotti rispetto a quelli del nostro precedente provider".

Per i clienti di DEHA, questi cambiamenti hanno rappresentato una svolta rivoluzionaria. Molti di essi hanno registrato risparmi anche del 20% sui costi dell'infrastruttura, che hanno potuto reinvestire in innovazione e crescita aziendale. Le migliori performance hanno garantito anche una maggiore disponibilità e migliori user experience su tutta la linea.