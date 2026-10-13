Die Beratungs- und Implementierungsservices von DEHA Vietnam helfen Kunden, die Voraussetzungen für eine erfolgreiche digitale Transformation zu identifizieren und zu erfüllen. Mit seinem erfahrenen Team aus Technologieexperten kann DEHA Software und Anwendungen zur digitalen Transformation erfolgreich in verschiedenen Bereichen bereitstellen. Bis heute haben mehr als 260 Techniker weltweit mehr als 400 Kunden bei mehr als 1.000 Projekten unterstützt. Als der bisherige Cloudanbieter jedoch nicht länger Schritt halten konnte, wandte sich DEHA an Softmaster, den zuverlässigen lokalen Partner von Akamai in Vietnam, um die Migration zur Akamai Cloud durchzuführen.
„Durch die Partnerschaft mit Softmaster zur Nutzung der Akamai Cloud konnten wir unsere technischen Möglichkeiten verbessern und gleichzeitig Kosten, Support und Zahlungsprozesse optimieren.“– Pham Duc Tuan, IT Manager, DEHA Vietnam
Für eine erfolgreiche digitale Transformation
Wechsel zu einem zuverlässigeren Cloudanbieter
DEHA ermöglicht seinen Kunden den Wechsel von traditionellen zu digitalen Unternehmen. Dabei setzt der Anbieter auf moderne Technologien wie Big Data, das Internet der Dinge (IoT) und Cloud Computing. In einigen Fällen ist er auf Partnerschaften angewiesen, um Lösungen wie Cloud Computing bereitzustellen.
Nachdem DEHA bereits länger mit einem Cloudanbieter zusammengearbeitet hatte, erkannte das Unternehmen, dass ein lokaler Partner seine Anforderungen besser erfüllen könnte. „Der Anbieter konnte die Kernanforderungen nicht erfüllen: eine zuverlässige Infrastruktur, geringe Latenz und einfache Skalierung. Und als wir Support benötigten, waren die Reaktionszeiten zu langsam“, so Pham Duc Tuan, IT-Manager bei DEHA.
Softmaster, der Partner von Akamai in Vietnam, empfahl die Akamai Cloud als ideale Lösung für die Infrastrukturanforderungen von DEHA.
Einfache Migration zur Akamai Cloud
Als DEHA sich für den Wechsel zur Akamai Cloud entschied, spielte Softmaster eine wichtige Rolle bei der Migration. Das Team begleitete DEHA durch den Übergangsprozess und konfigurierte dabei Cloudressourcen, die Kosten, Performance und Sicherheit optimiert haben. Mithilfe bewährter Verfahren sorgte Softmaster für eine reibungslose Migration mit geringem Risiko, d. h. minimalen Ausfallzeiten und Störungen.
Optimale Performance und Kosteneinsparungen
Die Ergebnisse waren sofort sichtbar. Während der Tests stellte DEHA fest, wie gut die Akamai Cloud mit hohen Lasten zurechtkam und eine konstante, stabile Performance mit nahtloser Skalierbarkeit bot. „Es wurde klar, dass wir die richtige Wahl getroffen haben“, so Tuan. „Die Akamai Cloud bot eine überragende Performance, und das zu einem Bruchteil der Kosten unseres bisherigen Anbieters.“
Für die Kunden von DEHA waren diese Veränderungen bahnbrechend. Viele berichteten von bis zu 20 % niedrigeren Infrastrukturkosten – die gesparten Beträge konnten sie in Innovation und Wachstum reinvestieren. Die verbesserte Performance sorgte zudem für eine höhere Verfügbarkeit und ein besseres Nutzererlebnis in allen Bereichen.
Die Vorteile lokaler Expertise
Ein weiterer wichtiger Vorteil des Wechsels zur Akamai Cloud war der fortlaufende lokale Support, den Softmaster DEHA bieten konnte. Mit Softmaster konnte das Unternehmen die Einhaltung der geltenden Gesetze sicherstellen und alle Zahlungsaspekte optimieren, von der Rechnungsstellung bis zur Besteuerung. Da sich diese Prozesse fortan klar und schnell abwickeln ließen, konnte sich das DEHA-Team auf den Geschäftsbetrieb konzentrieren, ohne sich in der Finanzlogistik festzufahren.
„Dieser lokale Support war ein riesiger Gewinn. Wir konnten uns auf Softmaster verlassen, wenn es darum ging, schnell Lösungen zu finden und Compliance zu gewährleisten. Gleichzeitig konnten wir uns darauf konzentrieren, Kunden einen Mehrwert zu bieten“, so Tuan.
Über DEHA Vietnam
DEHA Vietnam ist ein führendes Beratungsunternehmen für digitale Transformation, das innovative IT-Lösungen zur Optimierung des Geschäftsbetriebs anbietet. Mit einem Team von über 260 Technikern und mehr als 1.000 erfolgreichen Projekten bei über 400 Kunden weltweit treibt DEHA weiterhin Durchbrüche in der Softwareentwicklung und bei cloudbasierten Lösungen voran.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.