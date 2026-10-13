DEHA ermöglicht seinen Kunden den Wechsel von traditionellen zu digitalen Unternehmen. Dabei setzt der Anbieter auf moderne Technologien wie Big Data, das Internet der Dinge (IoT) und Cloud Computing. In einigen Fällen ist er auf Partnerschaften angewiesen, um Lösungen wie Cloud Computing bereitzustellen.

Nachdem DEHA bereits länger mit einem Cloudanbieter zusammengearbeitet hatte, erkannte das Unternehmen, dass ein lokaler Partner seine Anforderungen besser erfüllen könnte. „Der Anbieter konnte die Kernanforderungen nicht erfüllen: eine zuverlässige Infrastruktur, geringe Latenz und einfache Skalierung. Und als wir Support benötigten, waren die Reaktionszeiten zu langsam“, so Pham Duc Tuan, IT-Manager bei DEHA.

Softmaster, der Partner von Akamai in Vietnam, empfahl die Akamai Cloud als ideale Lösung für die Infrastrukturanforderungen von DEHA.