Ao possibilitar que seus clientes migrem das organizações tradicionais e passem para as empresas digitais, a DEHA lança mão das novas tecnologias, como big data, Internet das Coisas (IoT) e computação em nuvem. Em alguns casos, a empresa conta com parcerias para oferecer recursos como computação em nuvem aos seus clientes.

Depois de trabalhar com um provedor de nuvem por algum tempo, a DEHA percebeu que precisava de um parceiro local que pudesse atender melhor às suas necessidades. "O provedor não conseguiu atender aos principais requisitos: Infraestrutura confiável, baixa latência e facilidade de dimensionamento. E os tempos de resposta do suporte eram muito lentos", explica Pham Duc Tuan, gerente de TI da DEHA.

Parceira da Akamai no Vietnã, a Softmaster recomendou a Akamai Cloud como solução ideal para as necessidades de infraestrutura da DEHA.