Os serviços de consultoria e implementação da DEHA Vietnã ajudam os clientes a identificarem e a eliminarem a discrepância entre o lugar em que estão atualmente e aquele aonde precisam chegar, por meio da transformação digital. Uma equipe de especialistas com ampla experiência no campo de tecnologia permite que a DEHA implemente com sucesso software e aplicativos de transformação digital em uma variedade de campos. Até hoje, seus mais de 260 engenheiros ajudaram mais de 400 clientes no mundo todo, em mais de 1.000 projetos. Contudo, quando seu provedor de nuvem anterior não conseguia atender ao ritmo da demanda, a DEHA procurou a Softmaster, parceira local de confiança da Akamai no Vietnã, para migrar para a Akamai Cloud.
"A parceria com a Softmaster para aproveitarmos as vantagens da Akamai Cloud melhorou nossos recursos técnicos e simplificou as despesas, o suporte e o faturamento."— Pham Duc Tuan, gerente de TI da DEHA Vietnã
Viabilizando o sucesso da transformação digital
Mudança para um provedor de nuvem mais confiável
Ao possibilitar que seus clientes migrem das organizações tradicionais e passem para as empresas digitais, a DEHA lança mão das novas tecnologias, como big data, Internet das Coisas (IoT) e computação em nuvem. Em alguns casos, a empresa conta com parcerias para oferecer recursos como computação em nuvem aos seus clientes.
Depois de trabalhar com um provedor de nuvem por algum tempo, a DEHA percebeu que precisava de um parceiro local que pudesse atender melhor às suas necessidades. "O provedor não conseguiu atender aos principais requisitos: Infraestrutura confiável, baixa latência e facilidade de dimensionamento. E os tempos de resposta do suporte eram muito lentos", explica Pham Duc Tuan, gerente de TI da DEHA.
Parceira da Akamai no Vietnã, a Softmaster recomendou a Akamai Cloud como solução ideal para as necessidades de infraestrutura da DEHA.
Migração sem esforço para a Akamai Cloud
Quando a DEHA decidiu migrar para a Akamai Cloud, a Softmaster desempenhou um papel fundamental nessa migração. A equipe da Softmaster orientou a DEHA durante o processo de transição configurando recursos de nuvem que otimizaram o custo, o desempenho e a segurança. Por seguir as práticas recomendadas, a Softmaster garantiu uma migração tranquila e de baixo risco, minimizando as interrupções e o tempo de inatividade.
Viabilizando desempenho e economia de custos
Os resultados foram imediatos. Durante os testes, a DEHA constatou como a Akamai Cloud lida com altas cargas, oferecendo desempenho consistente e estável com escalabilidade contínua. "Ficou claro que fizemos a escolha certa", afirma Tuan. "A Akamai Cloud não só proporcionou desempenho superior, como também nos custou uma fração do preço nosso provedor anterior."
Para os clientes da DEHA, essas mudanças foram revolucionárias. Alguns deles relataram economias de até 20% nos custos de infraestrutura, o que lhes permitiu direcionar essas economias para investir em inovação e crescimento. O desempenho aprimorado também garantiu maior disponibilidade e melhores experiências do usuário em todas as áreas.
O poder do conhecimento especializado perto de você
Outra vantagem importante da transição para a Akamai Cloud é o suporte local contínuo que a DEHA tem recebido da Softmaster. A Softmaster simplificou o processo de faturamento, desde as cobranças até a parte tributária, e garantiu conformidade com as leis aplicáveis. A clareza e a velocidade desses processos liberaram a equipe da DEHA para se concentrar nas operações de negócios, sem a sobrecarga da logística financeira.
"Este suporte local foi um enorme ponto positivo. Pudemos contar com a Softmaster para nos fornecer resoluções rápidas, com garantia de conformidade possibilitando que nos concentrássemos na geração de valor aos nossos clientes", concluiu Tuan.
Sobre a DEHA Vietnã
A DEHA Vietnã é uma consultoria líder em transformação digital, que fornece soluções de TI inovadoras para otimizar operações comerciais. Com uma equipe de mais de 260 engenheiros e um histórico de mais de 1.000 projetos fornecidos a mais de 400 clientes no mundo todo, a DEHA continua a impulsionar avanços no desenvolvimento de software e soluções baseadas em nuvem.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.