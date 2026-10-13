Los servicios de consultoría e implementación de DEHA Vietnam ayudan a los clientes a identificar en qué punto se encuentran y dónde desean llegar en su transformación digital. DEHA cuenta con un equipo de expertos con amplia experiencia tecnológica para implementar con éxito aplicaciones de software y transformación digital en una gran variedad de campos. Hasta la fecha, sus más de 260 ingenieros han ayudado a más de 400 clientes de todo el mundo en más de 1000 proyectos. Cuando su anterior proveedor de nube no pudo seguir su ritmo, DEHA recurrió a Softmaster, el partner local de confianza de Akamai en Vietnam, para dar el paso a Akamai Cloud.
"La colaboración con Softmaster para aprovechar las ventajas de Akamai Cloud mejoró nuestras capacidades técnicas a la vez que optimizó los gastos, la asistencia y la facturación".— Pham Duc Tuan, director de TI, DEHA Vietnam
Éxito en la transformación digital
Adopción de un proveedor de nube más fiable
DEHA logra que sus clientes dejen de ser organizaciones tradicionales y se conviertan en empresas digitales mediante las nuevas tecnologías, como el Big Data, el Internet de las cosas (IoT) y el cloud computing. En algunos casos, se basa en asociaciones para ofrecer capacidades como el cloud computing a sus clientes.
Después de trabajar con otro proveedor de nube durante algún tiempo, DEHA sabía que necesitaba un partner local que pudiera satisfacer mejor sus requisitos. "El proveedor anterior no podía cumplir los requisitos básicos: infraestructura fiable, baja latencia y facilidad para escalar. Además, en la asistencia técnica, los tiempos de respuesta eran demasiado lentos", explica el director de TI de DEHA, Pham Duc Tuan.
Softmaster, partner de Akamai en Vietnam, recomendó Akamai Cloud como la solución ideal para las necesidades de infraestructura de DEHA.
Migración sencilla a Akamai Cloud
Cuando DEHA decidió migrar a Akamai Cloud, Softmaster desempeñó un papel fundamental en la migración. Su equipo guio a DEHA durante el proceso de transición configurando recursos de nube que optimizaran los costes, el rendimiento y la seguridad. Además, al seguir las prácticas recomendadas, Softmaster garantizó una migración fluida y de bajo riesgo que minimizó el tiempo de inactividad y las interrupciones.
Mayor rendimiento y ahorro de costes
Los resultados fueron inmediatos. Durante las pruebas, DEHA observó lo bien que Akamai Cloud gestionaba cargas elevadas, ofreciendo un rendimiento estable y uniforme con una escalabilidad perfecta. "Era evidente que habíamos tomado la decisión correcta", apunta Tuan. "Akamai Cloud nos proporcionó un rendimiento superior y a un coste mucho menor que el de nuestro proveedor anterior".
Para los clientes de DEHA, estos cambios fueron revolucionarios. Muchos registraron un ahorro de hasta el 20 % en costes de infraestructura, lo que les permitió reinvertir esos ahorros en innovación y crecimiento. La mejora del rendimiento también garantizó una mayor disponibilidad y mejores experiencias de usuario en todos los ámbitos.
El poder del saber hacer local
Otra ventaja clave de la transición a Akamai Cloud fue la asistencia local continua que DEHA recibió a través de Softmaster. Desde la facturación hasta los impuestos, Softmaster optimizó su contabilidad y garantizó el cumplimiento de las leyes aplicables. La claridad y la velocidad de estos procesos liberaron al equipo de DEHA, que pudo centrarse en las operaciones empresariales en lugar de quedarse estancado en la gestión financiera.
"Recibir este apoyo local fue verdaderamente beneficioso. Confiamos en Softmaster para resolver rápidamente los casos adaptándose al marco normativo, lo que nos permitió centrarnos en ofrecer valor a nuestros clientes", concluyó Tuan.
Acerca de DEHA Vietnam
DEHA Vietnam es una consultoría líder en transformación digital que proporciona soluciones de TI innovadoras para optimizar las operaciones empresariales. Esta empresa, que cuenta con un equipo de más de 260 ingenieros y ha desarrollado más de 1000 proyectos para más de 400 clientes en todo el mundo, sigue innovando en el desarrollo de software y las soluciones basadas en la nube.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.