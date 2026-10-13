DEHA logra que sus clientes dejen de ser organizaciones tradicionales y se conviertan en empresas digitales mediante las nuevas tecnologías, como el Big Data, el Internet de las cosas (IoT) y el cloud computing. En algunos casos, se basa en asociaciones para ofrecer capacidades como el cloud computing a sus clientes.

Después de trabajar con otro proveedor de nube durante algún tiempo, DEHA sabía que necesitaba un partner local que pudiera satisfacer mejor sus requisitos. "El proveedor anterior no podía cumplir los requisitos básicos: infraestructura fiable, baja latencia y facilidad para escalar. Además, en la asistencia técnica, los tiempos de respuesta eran demasiado lentos", explica el director de TI de DEHA, Pham Duc Tuan.

Softmaster, partner de Akamai en Vietnam, recomendó Akamai Cloud como la solución ideal para las necesidades de infraestructura de DEHA.