DEHA Vietnamのコンサルティングおよび実装サービスは、デジタルトランスフォーメーションを通じて、顧客の現在の状態を踏まえて、必要とされる状態へと移行するためのギャップを特定し、それを埋めるための対応を支援します。DEHAは、テクノロジー分野の経験豊富なエキスパートからなるチームを擁しているため、さまざまな分野でソフトウェアとデジタル・トランスフォーメーション・アプリケーションを適切に導入することができます。これまでに、260名以上のエンジニアが1,000以上のプロジェクトを支援してきた実績があり、支援してきたお客様は世界中で400社を超えます。しかし、以前のクラウドプロバイダーが対応できなくなったため、DEHAはベトナムで信頼されているAkamaiの現地パートナーであるSoftmasterをパートナーに選び、Akamai Cloudに移行しました。
「Softmasterと提携してAkamai Cloudを最大限に活用することで、コスト、サポート、請求業務を合理化しながら技術的な能力を向上させることができました」—Pham Duc Tuan氏、DEHA Vietnam、IT Manager
デジタルトランスフォーメーションを成功に導く
より信頼性の高いクラウドプロバイダーへの移行
DEHAは、従来型の顧客の組織をデジタル企業へ移行するため、ビッグデータ、モノのインターネット（IoT）、クラウドコンピューティングなどの新しいテクノロジーを求めています。場合によっては、クラウドコンピューティングなどの機能を顧客に提供するため、パートナーシップを頼りにすることがあります。
DEHAは、あるクラウドプロバイダーと連携した経験から、顧客の要件を満たすためには現地パートナーが必要であることを認識していました。「そのプロバイダーは、信頼性の高いインフラ、低レイテンシー、スケーリングの容易さといったコア要件を満たすことができませんでした。そして、サポートに関しては、応答に時間がかかりすぎました」とDEHAのIT ManagerであるPham Duc Tuan氏は説明します。
ベトナムのAkamaiのパートナーであるSoftmasterがDEHAのインフラニーズに最適なソリューションとして推奨したのが、Akamai Cloudでした。
Akamai Cloudへ楽々移行
DEHAがAkamai Cloudへの移行を決定したとき、Softmasterは移行の際に重要な役割を果たしました。同社のチームは、コスト、パフォーマンス、およびセキュリティを最適化するクラウドリソースを設定し、DEHAの移行プロセスを支援しました。また、ベストプラクティスに従うことで、ダウンタイムと中断を最小限に抑える、円滑でリスクの少ない移行を実現しました。
パフォーマンスを改善し、コストを大幅に削減
結果はすぐに得られました。テスト中に、DEHAは、Akamai Cloudが高負荷に対応し、一貫性のある安定したパフォーマンスとシームレスなスケーラビリティを実現したことを確認しました。「結果を見て、正しい選択をしたことが確認できました」とTuan氏は述べています。「Akamai Cloudは、以前のプロバイダーよりもわずかなコストで、優れたパフォーマンスを実現したのです」
DEHAの顧客にとって、こうした変化は画期的なものでした。多くの企業が、インフラコストが最大20%削減し、その余剰をイノベーションや成長に再投資できるようになったと報告しました。パフォーマンスの向上により、全体的な可用性が向上し、ユーザー体験も改善しました。
現地のエキスパートの力
Akamaiクラウドへの移行のもう1つの主な利点は、Softmasterを通じてDEHAに提供された現地での継続的なサポートです。請求から税金まで、Softmasterは請求業務を合理化し、適用法令の遵守を合理化しました。こうしたプロセスの明確さと処理速度の向上により、DEHAのチームは、財務的な業務の流れに煩わされることなく、事業に集中することができました。
「このような現地でのサポートは、大きな利点でした。Softmasterの迅速なソリューションを頼りに、コンプライアンスを確保しながら、お客様に価値を提供することに集中できるのですから」とTuan氏は締めくくりました。
DEHA Vietnamについて
DEHA Vietnamは、事業運営を最適化するための革新的なITソリューションを提供する、業界大手のデジタルトランスフォーメーションを専門とするコンサルティング会社です。260名を超えるエンジニアのチームを抱え、世界400社以上の顧客の1,000以上のプロジェクトを支援してきた実績を持つDEHAは、ソフトウェア開発とクラウドベースのソリューションにおける飛躍的な進歩を推進し続けています。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。