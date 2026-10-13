DEHAは、従来型の顧客の組織をデジタル企業へ移行するため、ビッグデータ、モノのインターネット（IoT）、クラウドコンピューティングなどの新しいテクノロジーを求めています。場合によっては、クラウドコンピューティングなどの機能を顧客に提供するため、パートナーシップを頼りにすることがあります。

DEHAは、あるクラウドプロバイダーと連携した経験から、顧客の要件を満たすためには現地パートナーが必要であることを認識していました。「そのプロバイダーは、信頼性の高いインフラ、低レイテンシー、スケーリングの容易さといったコア要件を満たすことができませんでした。そして、サポートに関しては、応答に時間がかかりすぎました」とDEHAのIT ManagerであるPham Duc Tuan氏は説明します。

ベトナムのAkamaiのパートナーであるSoftmasterがDEHAのインフラニーズに最適なソリューションとして推奨したのが、Akamai Cloudでした。