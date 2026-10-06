API는 리테일 업계가 기존의 오프라인 매장에서 이커머스 플랫폼으로 전환하는 과정에서 핵심적인 역할을 담당했습니다. 모든 디지털 상호 작용의 배후에는 API가 존재하며, 이를 통해 리테일 기업은 다음과 같은 일을 할 수 있습니다.

다양한 시스템, 애플리케이션, 서비스를 원활하게 연결합니다

온라인 스토어를 백엔드 재고 관리 시스템, 결제 게이트웨이, 배송 공급업체, 고객 관계 관리 툴과 통합합니다

신속한 데이터 교환을 촉진해 온라인 리테일을 개인 맞춤화하고 편리하게 만듭니다

데이터 보호를 최우선 과제로 삼는 API 보안은 온라인 비즈니스 운영의 신뢰, 무결성, 기밀성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.

API는 민감한 데이터에 지속적으로 근접해 있기 때문에 취약점을 악용하려는 사이버 범죄자에게 매력적인 표적이 됩니다. API 유출이 성공하면 개인 정보, 결제 카드 데이터, 구매 내역과 같은 고객 정보가 노출될 수 있습니다. 이전부터 Salt Security에 만족하지 못했던 Fortune 500대 패션 리테일 기업은 이러한 이유로 Noname Security(현재 Akamai가 인수한 기업)에 도움을 요청했습니다.