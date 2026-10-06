Détaillant opérant dans le secteur de la mode et classé au Fortune 500

Les API ont joué un rôle majeur dans la transformation du secteur du commerce de détail, qui est passé des magasins physiques traditionnels aux plateformes de commerce électronique. Derrière chaque interaction digitale, il y a une API en coulisse qui permet aux détaillants de :

connecter différents systèmes, applications et services en toute fluidité

intégrer leur boutique en ligne à des systèmes back-end de gestion des stocks, des passerelles de paiement, des prestataires de transport et des outils de gestion de la relation client

faciliter un échange de données rapide, qui rend la vente en ligne personnalisée et pratique

La protection de ces données étant une priorité absolue, la sécurité des API joue un rôle essentiel pour garantir la confiance, l'intégrité et la confidentialité des opérations commerciales en ligne.

La proximité constante entre les API et les données sensibles en fait des cibles attrayantes pour les cybercriminels cherchant à exploiter des vulnérabilités. Une violation d'API réussie peut entraîner l'exposition d'informations client, telles que les données personnelles, les données de carte de paiement et l'historique des achats. C'est pour ces raisons que cette enseigne de mode du Fortune 500 s'est tournée vers Noname Security (désormais une entreprise Akamai) pour obtenir de l'aide, car la société n'était pas satisfaite de sa relation avec Salt Security.