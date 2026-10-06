Un retailer Fortune 500 che opera nel settore della moda

Anche se la prima fase non è facile da realizzare, il team di Akamai è riuscito ad implementare la funzionalità di individuazione delle API e i moduli per la protezione del runtime di Noname, eseguendo contemporaneamente l'integrazione di Splunk, in soli 120 giorni. L'individuazione delle API svolge un ruolo cruciale nel gestire la loro proliferazione e implica l'identificazione sistematica e la catalogazione di tutte le API presenti in un'organizzazione. Mantenendo un archivio centralizzato delle API, gli sviluppatori possono cercare facilmente e rilevare le API esistenti prima di intraprendere nuovi progetti di sviluppo al fine di eliminare la duplicazione e promuovere il riutilizzo, risparmiando tempo e fatica.

Akamai utilizza il rilevamento basato sull'apprendimento automatico per identificare le vulnerabilità delle API, tra cui manomissione e fuga di dati, violazioni delle policy relative ai dati, comportamenti sospetti e attacchi alla sicurezza delle API. Questo retailer Fortune 500 può migliorare notevolmente la sicurezza e l'integrità delle sue API, proteggere i dati sensibili e mantenere la fiducia di utenti e partner.