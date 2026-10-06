Un retailer Fortune 500 che opera nel settore della moda

Le API hanno svolto un ruolo centrale nel passaggio del settore del retail dai tradizionali negozi fisici alle piattaforme di e-commerce. Dietro ogni interazione digitale, c'è un'API "dietro le quinte", che consente ai retailer di:
- Connettere vari sistemi, applicazioni e servizi in modo eccellente
- Integrare i propri negozi online con sistemi di gestione dell'inventario back-end, gateway di pagamento, provider di servizi di spedizione e strumenti di gestione delle relazioni con i clienti
- Facilitare un rapido scambio di dati che rende il retail online personalizzato e conveniente
Con la protezione dei dati come priorità principale, la sicurezza delle API svolge un ruolo fondamentale nel garantire la fiducia, l'integrità e la riservatezza delle operazioni commerciali online.
La costante vicinanza delle API ai dati sensibili le rende un bersaglio allettante per i criminali informatici che cercano di sfruttare nuove vulnerabilità. Una violazione delle API riuscita può condurre all'esposizione di informazioni sui clienti, come dati personali, dati sulle carte di pagamento e la cronologia degli acquisti. Ecco perché questo retailer Fortune 500 che opera nel settore della moda si è rivolto a Noname Security (ora acquisita da Akamai) in quanto non soddisfatto dalla sua precedente relazione commerciale con Salt Security.