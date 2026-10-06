Las API han desempeñado un papel fundamental en la transición del retail de las tiendas tradicionales a las plataformas de comercio electrónico. Detrás de cada interacción digital, hay una API en segundo plano que permite a los retailers:

Conectar varios sistemas, aplicaciones y servicios de manera fluida

Integrar sus tiendas online con sistemas back-end de gestión de inventario, pasarelas de pago, servicios de envío y herramientas de gestión de las relaciones con los clientes

Facilitar un intercambio rápido de datos para que la experiencia de compra online sea personalizada y fácil

Con la protección de esos datos como prioridad, la seguridad de API desempeña un papel fundamental a la hora de garantizar la confianza, la integridad y la confidencialidad de las operaciones empresariales online.

La proximidad de las API a los datos confidenciales las convierte en objetivos atractivos para los ciberdelincuentes que buscan explotar las vulnerabilidades. Una vulneración de API puede dar lugar a la exposición de información del cliente, como datos personales, de tarjetas de pago o historiales de compra. Por estas razones, este retailer de moda de la lista Fortune 500 recurrió a Noname Security (ahora una empresa de Akamai) en busca de ayuda, ya que no estaba satisfecho con su relación con Salt Security.