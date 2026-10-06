Akamai
メインコンテンツにスキップ
Akamai
ログイン
ログイン Close
Cloud Manager
クラウドコンピューティングサービスを管理する
ログイン Close
Control Center
セキュリティおよび配信サービスを管理する
Background

Fortune 500のファッション小売企業

小売体験のパーソナライズと利便性を促進するAPIのセキュリティを確保すると同時に、顧客のデータを侵害から保護

ファッション小売企業のロゴ

所在地

米国

業種

小売

主な効果

  • すべてのAPIを探索
  • 脆弱性を特定
  • セキュリティポスチャを強化

ソリューション

API Security
PDFとしてダウンロード

APIは、小売業界が従来の実店舗からEコマースプラットフォームに移行する上で重要な役割を果たしてきました。すべてのデジタルインタラクションの背後にはAPIがあり、小売企業が次のことを行えるようにしています。

  • さまざまなシステム、アプリケーション、サービスのシームレスな接続 
  • オンラインストアと、バックエンド在庫管理システム、決済ゲートウェイ、配送業者、顧客関係管理ツールの統合
  • オンライン小売をパーソナライズして便利にする高速データ交換の促進 

このようなデータの保護は最優先事項とされているため、APIセキュリティはオンライン事業の信頼性、完全性、機密性を確保する上で重要な役割を果たします。

APIは、機微な情報に常に近接しているため、脆弱性を悪用しようとするサイバー犯罪者にとって魅力的なターゲットです。APIの侵害が成功すると、個人情報、決済カードデータ、購入履歴などの顧客情報が漏えいする可能性があります。そのため、それまでのSalt Securityとの関係に満足していなかったこのFortune 500のファッション小売企業は、Noname Security（現在はAkamai傘下）に助けを求めました。

APIセキュリティに対する計画的アプローチの考案

このFortune 500の小売企業は、WebアプリケーションファイアウォールAPIゲートウェイを超えた、APIセキュリティリスクを緩和するための完全なエンドツーエンドワークフローを構築しようとしていました。これには、APIガバナンスのための強固な制御機能を備えた、確固としたAPIセキュリティ戦略が必要です。また、同社はボットの緩和にも重点を置き、最終的には正当なユーザーと悪性ボットを区別して、システム、データ、ユーザー体験を保護できるようにしたいと考えていました。

プロジェクトの規模を考慮し、この小売企業とAkamaiは段階的アプローチを採用することにしました。フェーズ1では、すべてのAPIの特定、機微な情報の分類、検知と応答の導入、Splunkとの統合を行います。フェーズ2では、シフトレフトAPIセキュリティ・テスト・アプローチへ転換し、安全なコードの作成を迅速化します。

迅速な展開により、価値実現までの時間を短縮

フェーズ1は難しい注文でしたが、AkamaiチームはNonameのAPI探索モジュールとランタイム保護モジュールを展開し、Splunkとの統合をわずか120日で実行することができました。API探索は、APIスプロールを管理する上で重要な役割を果たします。それには、組織内のすべてのAPIを体系的に識別してカタログ化しなければなりません。APIの一元的なリポジトリーを維持することで、開発者は新しい開発作業に着手する前に既存のAPIを簡単に検索、探索することができます。これにより、重複を排除し、再利用を促進し、時間と労力を節減できます。

Akamaiは自動化された機械学習ベースの検知を利用して、APIの脆弱性（データ漏えい、データ改ざん、データポリシー違反、疑わしいふるまい、APIセキュリティ攻撃など）を特定します。このFortune 500の小売企業は、APIのセキュリティと完全性を大幅に向上させ、機微な情報を保護し、ユーザーやパートナーの信頼を維持することができます。

Akamaiについて

Akamaiは、AIが主導する世界の力となり、守るクラウド企業です。Akamaiのクラウドプラットフォームは、ハイパフォーマンスのクラウドコンピューティングをコアからエッジまで拡張することで、組織が次世代のAIアプリケーションを構築・拡張できるよう支援するとともに、企業を進化するサイバー脅威から守る包括的な多層型セキュリティを提供します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。

共有

Related Customer Stories

セキュリティ

Ryt Bank

Ryt Bankは、Akamaiのソリューションを活用してAPIの可視性を向上し、コンプライアンスを強化し、クラウド移行後のリスクを低減しました。

お客様事例を読む
セキュリティ

Bradesco Bank

Bradescoは、Akamaiのセキュリティソリューションを活用することで、AIを利用した脅威に対するプロアクティブなセキュリティの実装、顧客体験の強化、コスト削減を実現しました。

お客様事例を読む
セキュリティ

SBI Shinsei Bank

SBI新生銀行がどのようにしてAkamaiのソリューションでランサムウェアの脅威に対するリスクを防御しているかをご覧ください。

お客様事例を読む