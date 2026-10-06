Fortune 500のファッション小売企業

APIは、小売業界が従来の実店舗からEコマースプラットフォームに移行する上で重要な役割を果たしてきました。すべてのデジタルインタラクションの背後にはAPIがあり、小売企業が次のことを行えるようにしています。

さまざまなシステム、アプリケーション、サービスのシームレスな接続

オンラインストアと、バックエンド在庫管理システム、決済ゲートウェイ、配送業者、顧客関係管理ツールの統合

オンライン小売をパーソナライズして便利にする高速データ交換の促進

このようなデータの保護は最優先事項とされているため、APIセキュリティはオンライン事業の信頼性、完全性、機密性を確保する上で重要な役割を果たします。

APIは、機微な情報に常に近接しているため、脆弱性を悪用しようとするサイバー犯罪者にとって魅力的なターゲットです。APIの侵害が成功すると、個人情報、決済カードデータ、購入履歴などの顧客情報が漏えいする可能性があります。そのため、それまでのSalt Securityとの関係に満足していなかったこのFortune 500のファッション小売企業は、Noname Security（現在はAkamai傘下）に助けを求めました。