Akamai
Pular para o conteúdo principal
Akamai
Fazer login
Fazer login Close
Cloud Manager
Gerencie seus serviços de computação em nuvem
Fazer login Close
Control Center
Gerencie seus serviços de segurança e entrega
Background

Varejista de moda da Fortune 500

APIs que abastecem experiências de varejo convenientes e personalizadas foram protegidas e os dados dos clientes foram protegidos contra violações

Logotipo de uma varejista de moda

Localização

Estados Unidos

Setor

Varejo

Principais impactos

  • Descobriu todas as APIs 
  • Identificou vulnerabilidades 
  • Melhorou a postura de segurança

Solução

API Security
Baixar como PDF

As APIs têm desempenhado um papel integral na transformação do setor de varejo de lojas físicas tradicionais para plataformas de comércio eletrônico. Há uma API por trás de cada interação digital, o que permite que varejistas:

  • Conectem vários sistemas, aplicativos e serviços com facilidade 
  • Integrem suas lojas online com sistemas de gerenciamento de inventário de back-end, gateways de pagamento, provedores de envio e ferramentas de gestão de relacionamento com o cliente
  • Facilitem uma rápida troca de dados que deixa o varejo online personalizado e conveniente 

Com a proteção desses dados como prioridade máxima, a segurança de APIs desempenha um papel fundamental na garantia da confiança, integridade e confidencialidade das operações de negócios online.

A proximidade constante das APIs com dados confidenciais as torna alvos atraentes para cibercriminosos que buscam explorar vulnerabilidades. Uma violação de APIs bem-sucedida pode levar à exposição de informações do cliente, como dados pessoais, dados do cartão de pagamento e histórico de compras. Por essa razão, este varejista de moda da Fortune 500 recorreu à Noname Security (agora uma empresa Akamai) para receber ajuda, já que a empresa já estava insatisfeita com sua relação com a Salt Security.

Criação de uma abordagem programática para a segurança de APIs

O varejista da Fortune 500 queria criar um fluxo de trabalho completo de ponta a ponta para mitigar os riscos de segurança de APIs para além dos firewalls de aplicações web e gateways de APIs. Isso exigiria uma estratégia sólida de segurança de APIs, com controles robustos para a governança de APIs. A empresa também estava focada na mitigação de bots, para essencialmente distinguir entre usuários legítimos e bots mal-intencionados, permitindo proteger seus sistemas, dados e experiência do usuário.

Dado o tamanho do projeto, o varejista e a Akamai concordaram em uma abordagem em fases. A primeira fase implicaria localizar todas as APIs, classificar dados confidenciais, implementar detecção e resposta, bem como fazer a integração com o Splunk. A segunda fase implicaria o uso de uma abordagem de teste de segurança de APIs do tipo "shift-left" para acelerar a criação de código seguro.

A implantação acelerada diminuiu o tempo de valorização

Apesar da primeira fase ser complexa, a equipe Akamai conseguiu implantar os módulos de descoberta de APIs e proteção de tempo de execução da Noname, enquanto executava a integração do Splunk, em apenas 120 dias. A descoberta de APIs desempenha um papel fundamental na gestão da multiplicação de APIs. Ela envolve a identificação sistemática e catalogação de todas as APIs dentro de uma organização. Ao manter um repositório centralizado de APIs, os desenvolvedores podem facilmente pesquisar e descobrir APIs existentes antes de embarcar em novos esforços de desenvolvimento. Isso ajuda a eliminar a duplicação e promove a reutilização, economizando tempo e esforço.

A Akamai usa a detecção automatizada baseada em aprendizado de máquina para identificar vulnerabilidades de APIs, incluindo vazamento de dados, adulteração de dados, violações de políticas de dados, comportamento suspeito e ataques à segurança de APIs. O varejista da Fortune 500 pode melhorar significativamente a segurança e a integridade de suas APIs, proteger dados confidenciais e manter a confiança de usuários e parceiros.

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma de nuvem estende a computação em nuvem de alto desempenho do núcleo até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e, ao mesmo tempo, ofereçam segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

Compartilhar

Histórias de clientes relacionadas

Segurança

Ryt Bank

O Ryt Bank melhorou a visibilidade de suas APIs, reforçou a conformidade e reduziu riscos após migrar para a nuvem com as soluções da Akamai.

Leia a história do cliente
Segurança

Banco Bradesco

Bradesco obteve segurança proativa contra ameaças por IA, aprimorou as experiências dos clientes e reduziu os custos com as soluções de segurança da Akamai.

Leia a história do cliente
Segurança

SBI Holdings

Com a intensificação dos ataques cibernéticos visados ao setor financeiro, a SBI Holdings está trabalhando para alcançar o Zero Trust com a Akamai Guardicore Segmentation.

Leia a história do cliente