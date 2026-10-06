As APIs têm desempenhado um papel integral na transformação do setor de varejo de lojas físicas tradicionais para plataformas de comércio eletrônico. Há uma API por trás de cada interação digital, o que permite que varejistas:

Conectem vários sistemas, aplicativos e serviços com facilidade

Integrem suas lojas online com sistemas de gerenciamento de inventário de back-end, gateways de pagamento, provedores de envio e ferramentas de gestão de relacionamento com o cliente

Facilitem uma rápida troca de dados que deixa o varejo online personalizado e conveniente

Com a proteção desses dados como prioridade máxima, a segurança de APIs desempenha um papel fundamental na garantia da confiança, integridade e confidencialidade das operações de negócios online.

A proximidade constante das APIs com dados confidenciais as torna alvos atraentes para cibercriminosos que buscam explorar vulnerabilidades. Uma violação de APIs bem-sucedida pode levar à exposição de informações do cliente, como dados pessoais, dados do cartão de pagamento e histórico de compras. Por essa razão, este varejista de moda da Fortune 500 recorreu à Noname Security (agora uma empresa Akamai) para receber ajuda, já que a empresa já estava insatisfeita com sua relação com a Salt Security.