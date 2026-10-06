APIs haben eine wesentliche Rolle bei der Verlagerung des Einzelhandels von traditionellen Ladengeschäften hin zu E-Commerce-Plattformen gespielt. Hinter jeder digitalen Interaktion steht eine API, die es Einzelhändlern ermöglicht:

verschiedene Systeme, Anwendungen und Dienste nahtlos miteinander zu verbinden

ihre Online-Outlets mit Backend-Lagerverwaltungssystemen, Zahlungsportalen, Versanddienstleistern und Tools für das Kundenbeziehungsmanagement zu integrieren

einen schnellen Datenaustausch zu ermöglichen, der den Online-Einzelhandel personalisiert und bequem macht

Da der Schutz dieser Daten oberste Priorität hat, spielt die API-Sicherheit eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung von Vertrauen, Integrität und Vertraulichkeit von Online-Geschäftsvorgängen.

Die Tatsache, dass APIs ständig sensible Daten verarbeiten, macht sie zu attraktiven Zielen für Cyberkriminelle, die Schwachstellen ausnutzen wollen. Eine erfolgreiche API-Verletzung kann zur Exposition von Kundendaten führen, z. B. personenbezogene Daten, Zahlungskartendaten und Kaufverlauf. Aus diesen Gründen wandte sich dieser Fortune-500-Modehändler an Noname Security (heute ein Unternehmen von Akamai), da das Unternehmen mit seiner Beziehung zu Salt Security unzufrieden war.