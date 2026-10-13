Die digitalen Dienste dieses Gesundheitsdienstleisters sind durch mobile und Webplattformen verankert und ermöglichen es Patienten, Termine zu buchen, auf Laborergebnisse zuzugreifen, Ärzte zu konsultieren und Zahlungen zu verwalten. Im Hintergrund setzen Ärzte und Mitarbeiter auf APIs, um EHR-Systeme, Diagnosen, Versicherungsanbieter und weitere Systeme miteinander zu verbinden. Mit mehr als 500 Millionen monatlichen Aufrufen in seinem digitalen Ökosystem benötigte das Unternehmen eine Cybersicherheitsstrategie, die mit der IT skaliert werden konnte.

Aber diese Größenordnung brachte Herausforderungen mit sich. „Einige unserer APIs waren öffentlich zugänglich und es fehlten uns einheitliche Standards“, erläuterte der CISO.

Das Unternehmen setzte auf eine ältere Web Application Firewall (WAF), die häufig False-Positives ausgab, was die Regelverwaltung erschwerte. Darüber hinaus hatte das Unternehmen nur begrenzte Einblicke in seine APIs. „All dies war in einer zunehmend feindseligen Cyberlandschaft inakzeptabel“, fügte der CISO hinzu.

Da ein Drittel des Webtraffics als bösartig markiert wurde, darunter Bots, API-Missbrauch und DDoS-Angriffe, benötigte das Unternehmen mehr als nur eine herkömmliche Perimeterabwehr. „Wir brauchten einen Sicherheitspartner auf Unternehmensniveau, der sowohl hochmodernen Schutz als auch fundiertes Branchenwissen bieten konnte“, so der CISO.