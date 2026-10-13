Reposant sur des plateformes mobiles et Web, les services digitaux de ce prestataire de soins de santé permettent aux patients de prendre rendez-vous, d'accéder aux résultats de laboratoire, de consulter des médecins et de gérer les paiements. Au niveau du back-end, les cliniciens et le personnel s'appuient sur des API pour connecter les systèmes EHR, les systèmes de diagnostic, les fournisseurs d'assurance et plus encore. Avec plus de 500 millions de visites mensuelles dans son écosystème digital, l'entreprise avait besoin d'une stratégie de cybersécurité capable de s'adapter.

Mais cette échelle s'est accompagnée de défis. « Certaines de nos API étaient exposées publiquement et nous ne disposions pas de normes cohérentes », explique le RSSI de l'entreprise.

L'organisation disposait d'un Web Application firewall (WAF) existant qui produisait fréquemment des faux positifs, ce qui compliquait la gestion des règles. De plus, elle disposait d'une visibilité limitée sur ses API. « Tout cela était inacceptable dans un paysage cybernétique de plus en plus hostile », poursuit le RSSI.

Avec un tiers de son trafic Web signalé comme malveillant (bots, abus d'API et attaques DDoS), l'entreprise avait besoin de plus qu'une défense périmétrique traditionnelle. « Nous avions besoin d'un partenaire de sécurité professionnel capable de fournir à la fois une protection de pointe et une expertise approfondie du secteur », explique le RSSI.